Coparmex desmiente declaraciones de AMLO; le pide "conducirse con apego a la verdad"

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), emitió hoy un video en respuesta a lo que consideró una alusión directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusando supuestos intereses políticos de ese grupo empresarial.



En su grabación, De Hoyos dice que la Coparmex "desmiente las falsas y maliciosas declaraciones vertidas hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la Coparmex actúa como un sector de un partido político".



Dice además que la agrupación ha impulsado siempre "la libertad y la participación activa de los empresarios en la agenda pública, rechazando en todo momento cualquier tipo de censura".



En su video, además, reitera la postura de la Coparmex en torno al uso de las facturas falsas.

Por alusión directa, la respuesta al Presidente @lopezobrador_ : @Coparmex es una organización empresarial, ocupada de los asuntos públicos desde una perspectiva apartidista. Impulsamos el cumplimiento de todas las leyes, incluidas las fiscales, sin pérdida de seguridad jurídica pic.twitter.com/w15G9OyD8j — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) October 17, 2019



Esta mañana de jueves y sin mencionarlo por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar De Hoyos, al señalar que usa una "doble chaqueta" como líder empresarial y por el otro líder partidista.

Ayer miércoles, el presidente López Obrador y Gustavo de Hoyos "chocaron" en sus posturas sobre la aprobación de la Ley para combatir la venta y compra de facturas falsas. El mandatario acusó a la Coparmex de estar de acuerdo con las operaciones simuladas mientras que el dirigente patronal dijo que eso era falso y se ampararían contra la nueva legislación.Al respecto, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que están en su derecho de recurrir al amparo, pero les recomendó que lo piensen bien y que consulten a los empresarios, por que en su opinión es solo un asunto de los dirigentes."La mayoría de los empresarios y el sector empresarial están hartos de la corrupción me consta, pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos, pertenece a un partido, entonces tienen una doble chaqueta, por un lado: líder empresarial y por el otro líder partidista, además simulan que son independientes, no son empresarios, algunos ya hasta están aspirando a ocupar cargos".