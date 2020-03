"Conservadores" señalan a Alfonso Romo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras asegurar que se iniciará una investigación sobre los presuntos vínculos que tiene Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia, con una empresa que fundó y que se asegura ha dañado el medio ambiente de la Península de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a "conservadores" de ser los autores detrás de estos señalamientos.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que cuando algún servidor público ingresa al gobierno federal no puede tener vínculos con empresas, por lo que aseguró, no hay conflicto de intereses por parte de alguno de sus funcionarios.



“Aquí lo puedo decir que cuando Alfonso Romo, y otros servidores públicos ingresan al gobierno no pueden ya tener vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses porque eso no está admitido”.



“Me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo -que lo estimo mucho y lo considero una persona de bien- me ayuda a convencerlo, “(porque) dudaba de la actitud de los conservadores, no me creía y es también lo mismo, ver hacia delante.

“Poncho se resistía, -voy avanzando con mi trabajo de concientización- está sintiendo el rigor del conservadurismo. Es “tenga para que aprendan”, pero va haber una investigación de la Secretaría del Medio Ambiente”.



“Le agradezco mucho a Alfonso Romo, eso les da mucho coraje, porque cómo un empresario decide en los tiempos -en que nosotros estábamos marginados completamente- apoyarnos, entonces les molesta mucho y ahora van todos”.



Al recalcar que se realizará una investigación sobre el caso, López Obrador manifestó que en su gabinete no hay impunidad, “no es como los gobiernos anteriores, no damos permisos para extraer agua, y afectar mantos acuíferos, nosotros prohibimos el fracking, nosotros prohibimos el uso del maíz transgénicos, somos distintos”.

“A los que estuvieron antes les daban permiso para todo y no había ninguna queja, no aparecían los ambientalistas por ningún lado, pero que bueno también porque este es un avance de la transformación".



“Es decir, sea quien sea, se acaba aquello que no se puede tocar a intocable; vamos a decirle a la Secretaría del Medio Ambiente que se haga la investigación y a la Secretaría de la Función Pública (SFP)”, agregó.