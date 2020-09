Conozca las carreras que incluyen beca completa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingenierías, medicina y enfermerías, son solo algunas de las carreras que se puden cursar en México que incluyen beca completa.

En una época donde la economía se ha vuelto un reto para alcanzar educación profesional, observe esta importante oferta de estudios.

Y la beca no sólo es para asistir a la escuela, sino en libros, alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, servicio médico, así como estímulos económicos, entre otros beneficios.

Son ofertadas en la Escuela Naval Militar, que forma parte de la Secretaría de Marina (Semar), donde se ofertan 15 carreras técnico profesional y profesional.

Son impartidas en la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Médico Naval y la Escuela de Enfermería Naval, según el portal de Dinero en Imagen.

Las carreras a nivel profesional tienen una duración de cinco años, menos la licenciatura en Enfermería, que se cursa en cuatro años, y por su parte, las carreras técnicas tienen una duración de tres años.

Carreras que se ofertan:

Ing. Hidrografía (Infantería de Marina)

Ing. Logística

Ing. Mecánica Naval

Ing. Electrónica y Computaciones Navales

Ing. Aeronaval

Médico Cirujano Naval

Lic. Enfermería Naval

Administración e Intendencia Naval

Electrónica Naval

Informática Naval Técnico profesional

Combustión Interna y Sistemas de Propulsión

Electricidad y Refrigeración

Buceo Naval y Trabajos Submarinos

Búsqueda y Rescate Marítimo

Mecánica de Aviación Naval

Becas

Los alumnos que queden aprobados, podrán recibir una beca del 100% durante toda su carrera. La beca incluye:

Libros

Alojamiento

Alimentación

Vestuario y equipo

Servicio médico

Instalaciones deportivas

Actividades sociales y culturales

Pensión recreativa estudiantil semanal como estímulo económico para gastos menores del Cadete.

Requisitos

Ser mexicano (a) por nacimiento y no tener otra nacionalidad.

Certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.5; si aún lo están cursando, deberán presentar su historial académico del 1° hasta el 5° semestre, con calificaciones aprobatorias en todas las asignaturas y con promedio general igual o mayor a 7.5.

Ser soltero (a) sin descendencia, ni estar embarazada comprometiéndose a permanecer en este estado hasta que aprueben su examen profesional

Clave única de Registro de Población (CURP)

No ser desertor (a), ni haber causado baja de algún establecimiento educativo naval, militar, náutico o civil por tener mala o regular conducta

Edad mínima: 18 años

Edad máxima de 20 años, 11 meses 3 días.

Estatura mínima requerida: 1.58 metros para mujeres y 1.63 metros para hombres

No se aceptan perforaciones en el pabellón de la oreja o en cualquier otro lado del cuerpo. Al personal femenino solo se le permite una perforación en cada pabellón de la oreja

10.Podrán ingresar teniendo tatuajes, siempre que estos se encuentren en zonas del cuerpo no visibles cuando porte los uniformes de la Institución (incluyendo los uniformes de deportes), que no excedan una dimensión máxima de 10 x 10 cm., que las imágenes no sean ofensivas a la moral o que hagan apología al delito; en caso de tener más de un tatuaje, estos no deberán ocupar más del 10% de la superficie corporal. En el caso de las cicatrices causadas por tatuajes que hayan sido retiradas de cualquier parte del cuerpo, no deberán exceder de 10 cm.

11.Complexión física y peso corporal acordes a su estatura y edad (Índice de Masa Corporal mayor a 18 y menor a 25)

12.Estar clínicamente sano

Documentos:

Ficha de registro.

Ficha de depósito por concepto de examen académico (EXANI-II) del Ceneval.

Certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.5, si aún lo están cursando deberán presentar su historial académico del 1° hasta el 5° semestre, con calificaciones aprobatorias y promedio general igual o mayor a 7.5.

Cartilla del Servicio Militar Nacional (S.M.N.) y/o la Hoja de liberación del S.M.N. para hombres.

Clave única de Registro de Población (CURP).