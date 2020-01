Congreso rechaza citar a comparecer a secretarios de Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó citar a comparecer a los secretarios de Salud, Jorge Alcocer y de Hacienda, Arturo Herrera, así como al titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, para que expliquen la situación del nuevo organismo.

La propuesta planteaba que esos funcionarios acudieran a la Permanente para explicar la situación que impera en el Insabi; se acelerara la publicación de sus reglas de operación y se informara sobre el estado del fondo de gastos catastróficos que le fue canalizado.

También se había solicitado se hicieran públicos los tabuladores de cuotas de recuperación en los servicios de salud, atender y sancionar irregularidades en los cobros y explicar a la población cuáles tratamientos y medicamentos no serán gratuitos, pero todo fue rechazado.

Con los votos de diputados y senadores de Morena y PES, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, rechazó el dictamen, con lo que el asunto no se llevará a discusión del pleno de Permanente, que se realizará mañana.

Del mismo modo fue rechazado por la 4T legislativa, el dictamen con punto de acuerdo por el que se proponía solicitar a la Secretaría de Salud "garantizar la dotación de fármacos y el acceso a tratamientos y quimioterapias para atender el cáncer infantil".

Politizan tema de salud

En la sesión, los legisladores se enfrascaron en una discusión, por el PAN y PRI para que se dieran informes sobre el Insabi "para poder colaborar" desde sus gobiernos estatales y para que se verificara abasto de medicamentos para niños con cáncer.

Los de Morena y PES para cuestionar al pasado y lo que no se hizo, y para que se deje trabajar a los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador del PT, Francisco Favela, pidió que el Insabi sí informe qué se va a cobrar y qué no, porque se dice que no se cobrará, pero "en la realidad no se ha cumplido. Si se va a decir que no se va a cobrar que no se cobre y listo pero que no se cobre".

"Los exhortos son cuando las autoridades no cumplen con su deber", pero en este caso el Insabi tiene 20 días de creación por lo que no cabe una evaluación, establecieron la diputada Juanita Guerra (Morena) y la senadora Eunice Renata Romo Molina (Encuentro Social).

Se planteó que las reglas de operación deberían emitirse en 180 días, "ojalá se hubiera planteado que fueran antes" pero dado que no fue así, hay que esperar a que se cumpla el plazo, expuso Guerra.

"Así como piden que venga el titular del Insabi debemos esperar a los que mandatamos por ley. Hay un término que hay que respetar" expuso la legisladora, quien reclamó que en el pasado "si se hubieran atendido a 69 millones de mexicanos no estaríamos hablando de este tema" dijo Guerra Mena.

"Claro que hablamos del pasado" hay denuncias de corrupción y desvíos por 81mil millones de pesos de 2012 a 2016, "para los demás partidos es muy fácil decir que vayan contra ellos" pero se debe corregir todo lo que hicieron, expuso la diputada Karla Yuritzi Almazán, de Morena.

"Den oportunidad al presidente… nos cansamos de que en todo momento estén criticando", se quejó en respuesta al senador del PRI Eruviel Ávila Villegas, quien planteó que si hay responsables del pasado deben ser sancionados.

El presidente de la Comisión, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del PAN, expuso que "está el riesgo de que la gente comience a morirse" por lo que sí se necesitaba que los funcionarios acudieran a rendir informes.

Respecto al abasto de medicinas para atender el cáncer infantil la senadora Eunice Renata Romo Molina planteó que era innecesario el punto de acuerdo, pues hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador se dio ya un reporte sobre el asunto.