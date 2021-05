Congreso de Tamaulipas “arropa” al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y no lo desafuera, FGR impugna decisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el desechamiento de la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aprobado por la Cámara de Diputados.

Ayer lunes, el fiscal Alejandro Gertz Manero presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigido al ministro presidente Arturo Zaldívar, en contra del acuerdo notificado el 14 de mayo pasado en la controversia constitucional 50/2021.

El acuerdo fue dictado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas al considerar que la declaratoria de procedencia avalada por la Cámara de Diputados federal no afecta materialmente sus facultades.

Esto, debido a que, pese a la votación de los diputados federales, el Congreso local en ejercicio de su competencia determinó no homologar su criterio al de los legisladores federales, por lo que rechazó retirar el fuero constitucional al gobernador García Cabeza de Vaca y queda intacto.

Este lunes, el gobierno federal y el Partido Acción Nacional (PAN) chocaron por el siguiente paso que se debe dar en el proceso penal que inició la FGR contra García Cabeza de Vaca.

Francisco García Cabeza de Vaca no tiene fuero

De gira por Torreón, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguraron que el gobernador tamaulipeco ya no tiene fuero, por lo que, opinaron, la FGR tendrá que actuar por el delito de defraudación fiscal equiparada del que se le acusa.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo federal reconoció que desconocía la resolución de la Corte sobre este caso, pero insistió en que "lo que procede ya es lo que la FGR va a solicitar" y que García Cabeza de Vaca no tiene fuero. Tras la conferencia del Mandatario federal, y en breve entrevista, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero para enfrentar las acusaciones en su contra.

"Para mí no tiene fuero. Se erigió la Cámara de Diputados como jurado de procedencia y ya decidió", dijo la ministra en retiro.

No obstante, reconoció que existe una laguna legal. "Hay una laguna legal ahí que me hubiera encantado que la SCJN lo hubiera interpretado porque dice: 'Los congresos locales digamos continuarán con los trámites', entonces ¿qué es eso de continuarán? ¿Nombrarán a un gobernador o qué es lo que quiso decir el constituyente? A mí me hubiera encantado que la Suprema Corte hubiera dicho qué es lo que decidió el constituyente", dijo la funcionaria.

Pan defiende a García Cabeza de Vaca

La dirigencia nacional del PAN defendió a su vez a García Cabeza de Vaca, y aseguró que el gobernador mantiene la inmunidad mientras ocupe el cargo al frente del estado. El presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, subrayó que corresponde al Congreso estatal retirar el fuero, lo que en este caso no ocurrirá.

Además, recordó que la Suprema Corte de Justicia, que podría haber resuelto este asunto, no lo abordó por no encontrar materia, dejando a los legisladores locales la responsabilidad de determinar lo conducente, dijo.