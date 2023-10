Conflictos en el puente fronterizo Córdova Américas: obstáculos para el comercio en México

CIUDAD JUÁREZ.- A tan solo dos días de reabrirse las exportaciones, el puente Córdova Américas se vio obstruido por retenes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas (EE.UU.), lo que ha tenido un impacto negativo en el transporte de las 20,000 cargas de mercancías de exportación que se encontraban varadas en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez.

Thor Salayandía Lara, vicepresidente de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, expresó a EFE que el gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, está causando un daño significativo a los tres países al violar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Afirmo:

El retén en el puente de Juárez se suma al colocado también por el DPS en los tráileres que cruzan por Colombia, Nuevo León.

Por lo tanto, Salayandía Lara señaló que es evidente la intención de bloquear económicamente a Ciudad Juárez y ahora a Colombia.

Desde el lunes 18 de septiembre, Estados Unidos cerró las exportaciones por el puente Córdova-Américas para reubicar a todo el personal y procesar migrantes, debido a la crisis migratoria que enfrenta esta ciudad fronteriza. Ese mismo día, las aduanas de Juárez y El Paso fallaron, y las cargas se ralentizaron.

El miércoles 20, cuando se solucionó el problema del sistema, el Departamento de Seguridad Pública de Texas instaló retenes de revisión que duraban hasta 6 horas para los tráileres justo al salir de la aduana, causando un cuello de botella.

Ante esta situación, el lunes pasado, el Gobierno mexicano envió una nota diplomática a los Estados Unidos y expresó su preocupación por las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de Texas.

El martes se reanudaron las exportaciones en el puente, lo que había sido considerado por la iniciativa privada de Ciudad Juárez como una esperanza para despejar las 20,000 cargas que están varadas.

Luis Ángel Urraza, director de Desarrollo Económico de Ciudad Acuña, en Coahuila, dijo que hace dos semanas el problema comenzó a sentirse en la frontera de Coahuila.

Afirmó que el mayor daño se está produciendo en las fronteras mexicanas porque ya se están produciendo paros técnicos y despidos de personal.

Juan Ávila, conductor de uno de los tractocamiones varados, dijo que antes cruzar por Santa Teresa les llevaba una hora, y ahora el mismo trayecto les lleva hasta 14 horas. El conductor declaró:

Vicente, otro conductor varado en Santa Teresa, dijo que también es perjudicial para la salud de los conductores, quienes pasan todo el día sin acceso a baños ni servicios. Agrego:

He visto el amanecer en la sierra de Juárez y he visto el atardecer del otro lado; todo el día es muy pesado... No sé si los gobiernos están haciendo algo al respecto o qué planean hacer, parece que simplemente están observando.