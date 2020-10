Conflicto por agua en Chihuahua y tardanza en extinción de fideicomisos obedecen a propósitos electorales, destaca AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la tardanza en aprobar la desaparición de los fideicomisos y el conflicto por el agua en Chihuahua obedecen a propósitos electorales.

“Como es natural, como es lógico, vienen tiempos electorales, ya están las precampañas aunque formalmente no se hayan declarado, ya muchas cosas se hacen con propósitos electorales”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Aseguró que sin duda el conflicto por el agua en Chihuahua por el cual no se les permite cumplir con el compromiso de entregar agua a los Estados Unidos, es electoral.

“Porque eso lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya se hubiese terminado de pagar solo con lo que se ha evaporado de agua”, resaltó.

López Obrador destacó que ya hay muchas cosas en función de la temporada electoral y que se intensificarán esas acciones.

Que tardaron tanto en aprobar en la Cámara de Diputados lo de la desaparición de fideicomisos y de fondos, es un asunto completamente electoral porque no hay ninguna razón, el dinero no va a desparecer no van a dejar de recibir los beneficios quienes tienen derecho”, enfatizó.