Confirma AMLO que México inició pago para adquirir vacuna contra Covid-19

SAN BERNANRDO KOPOMÁ, Yucatán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México comenzó con la entrega de los anticipos para adquirir la vacuna contra el Covid-19 y sea de los primeros países en el mundo para tener ese medicamento.

“Todavía no se controla (la pandemia) del todo, tenemos que seguir aplicando medidas preventivas, tenemos que seguirnos cuidando. Informales que ya estamos haciendo gestiones e inclusive ya estamos dando los anticipos para que México tenga la vacuna contra el Covid y que sea de los primeros países en el mundo en contar con esta vacuna”.

Al supervisar las obras de construcción del Tramo 3 del Tren Maya, acompañado por el Gobernador Mauricio Vila (PAN), el titular del Ejecutivo presumió que gracias al contante a la corrupción su administración tiene recursos de sobra.

“No nos van a faltar recursos porque afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas, hemos actuado con responsabilidad y aunque parezca increíble, nos sobran recursos o no nos faltan, para no presumir porque ya no hay corrupción en el gobierno”.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo destacó que el trabajo coordinado, sin banderías políticas, con el gobernador panista Mauricio Vila.

Sin embargo, criticó a quienes frente al gobierno son sectarios, actúan con irresponsabilidad y con politiquerías.

El presidente López Obrador dijo que instruyó a la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, para que se ponga de acuerdo con el gobernador Vila para hacer llegar apoyos a la gente que sufrió la inundación de sus tierras y hogares.

“Lo hemos venido haciendo, pero se va a intensificar ese apoyo”, dijo.