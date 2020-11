Condecoran a personal del IMSS que atienden a pacientes con Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Reconocidos por su vocación de servicio y por brindar atención a pacientes de Covid-19 durante la pandemia, 35 médicos y personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron distinguidos con la condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz, informó el Instituto.

La condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorga México a sus nacionales para premiar méritos, conducta, trayectoria vital o ejemplar, así como relevantes servicios prestados a la Patria o a la humanidad.

El personal de Salud recibió esta condecoración gracias a su destacada labor durante la emergencia sanitaria.

Por su parte, la doctora Claudia Isis Soriano Guzmán, adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 48 del IMSS, "San Pedro Xalpa", indicó que la reconversión hospitalaria a causa del Covid-19 fue un reto.

Yo no tenía idea a lo qué me estaba enfrentando. Sin embargo, llegué con toda la actitud de trabajar en conjunto con mis compañeros, de aprender tanto de ellos como del manejo de pacientes con Covid-19 y tratar de manera empática y con amor a los pacientes y familiares, narró.

Mientras que el enfermero Juan Salvador Palomares Brambila, perteneciente al Hospital General Regional (HGR) No. 2, "Dr. Guillermo Fajardo Ortiz", expresó que es "un orgullo y un compromiso pertenecer a esta honorable institución, "no sería lo mismo sin el compromiso, el trabajo en equipo todos los días con mis compañeros, en nuestros hospitales para poder salir adelante en esta pandemia".

Entre el personal distinguido de la Representación Sur está adscrito a los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 32 "Dr. Mario Madrazo Navarro", No. 30, No. 1-A "Dr. Rodolfo Antonio de Muchas Macías", No. 2-A "Troncoso", No. 47 "Vicente Guerrero" y el HGZ con Medicina Familiar No. 8 "Dr. Gilberto Flores Izquierdo".

Así como de los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 2 "Dr. Guillermo Fajardo Ortiz" y el No. 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro", de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN SXXI).

Además, la Representación Norte recibió la condecoración personal de salud de los HGZ No. 29 "Belisario Domínguez", No. 24 "Insurgentes", No. 27 "Dr. Alfredo Badallo García", No. 48 "San Pedro Xalpa", de los hospitales de Infectología y de Especialidades "Dr. Antonio Fraga Mouret", ambos del Centro Médico Nacional La Raza (CMNR), así como de la UMAE Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza".

También se entregaron reconocimientos póstumos a los médicos Internistas, Daniel Reyes Jacobo, quien trabajó en el HGZ No. 2-A "Troncoso", y a Vicente Hernández Vite, quien estuvo adscrito al HGZ No. 29 "Belisario Domínguez".