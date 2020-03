Con poca información sobre coronavirus, México mantiene serenidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado cuatro días desde que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el país y la cotidianidad de la ciudad sigue su marcha… sin cambios.

Son las 16:00 horas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente (TAPO) y el vaivén de los pasajeros no cesa. Algunos esperan tranquilamente en las bancas, otros comen algún alimento en el área destinada a ello, algunos, con apuro, buscan cualquiera de las salidas que hay en la terminal.

Los cinco casos confirmados de coronavirus en México, uno de los cuales ya fue dado de alta, no hacen mella en el ánimo de los pasajeros, son contadas las personas que usan cubrebocas. Si hay carteles informativos en la central de autobuses, no son visibles.

En el módulo de información el dependiente dice que él no sabe sobre de las medidas de precaución ante la pandemia y advierte que en el área administrativa "tal vez" las tengan, pero por el momento ya ha cerrado y nos invita a ir en el horario correspondiente.

Lizeth, quien es parte del equipo de seguridad en la terminal, vigila en una de las salas de espera; no utiliza cubrebocas. El único que usó fue hace unos días, cuando se lo proporcionó su supervisor. No volvieron a brindarles uno, dice.

Sobre las medidas precautorias, Lizeth menciona: "No nos han dicho nada del coronavirus, sólo hace unos días nos dieron cubrebocas, pero ya no nos volvieron a dar, ni mi supervisor ni nadie nos ha dado indicaciones sobre el cubrebocas, yo no he visto a la gente con ellos, en realidad muy pocos pasajeros lo traen".

Ariel es encargado de una tienda de autoservicio dentro de la terminal, él tampoco ha tenido alguna información sobre las precauciones contra este virus, "no nos han dicho nada, ni aquí en la terminal ni autoridades ni nadie, aquí todo sigue normal, casi no he visto gente con cubrebocas u otro tipo de medida precautoria".

Néstor y Concepción están por abordar un camión que los llevará a Oaxaca, ellos no recibieron alguna observación respecto a medidas de prevención al comprar su boleto, mucho menos en la sala de espera, "aquí nadie te dice nada, a estas empresas no les importa tu salud o las campañas de prevención, con que tú pagues ellos están bien.

"Mira, hay gente en la terminal que tiene gripa, está estornude y estornude, incluso hasta escupe, si alguien tuviera esa enfermedad qué crees que pasaría aquí, no hay señalamientos ni campañas, no se enfocan a que pase algo mayor, cuando pase, ¿qué vamos a hacer? Pero el Presidente dice que estamos preparados", recalca Néstor.

El viernes 28 de febrero se confirmó el primer caso diagnosticado de coronavirus en México. A lo largo de estos días cuatro personas más fueron diagnosticadas, un caso en Coahuila, Sinaloa, Chiapas, Estado de México y dos en la Ciudad de México. Se han descartado 75 y se esperan los resultados de 39 sospechosos.