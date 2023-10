Con mente positiva

Como papá o mamá, no controlas el exterior ni evitarás que tu hijo enfrente obstáculos, pero sí puedes ayudarlo a desarrollar herramientas internas que transformen esos momentos de caos en un aprendizaje.

La terapeuta Alejandra Ibarra explica que este conjunto de habilidades ayuda a los pequeños a que se conozcan mejor y aprendan a relacionarse.

"Es la capacidad de descubrir las emociones y sentimientos propios. Saber que se están generando y ver cómo los puedo transformar en acciones", explica la especialista en mindfulness.

De esta forma, se desarrolla la autoestima y la resiliencia; esta última, definida como la capacidad para adaptarse a situaciones adversas.

"Nos ayuda a crecer, a que el estrés nos haga mejores y nos dote de más herramientas".

Magdalena Rodríguez Salinas, paidopsiquiatra, indica que el rol de los padres es clave en este proceso y, como en todo, es fundamental dar un buen ejemplo.

"Si quieres niños de inteligencia emocional plena y con capacidad de resiliencia, tenemos que ser nosotros, como adultos, personas que también las están trabajando y desarrollando", puntualiza.

El primer paso, considera, es que se acerquen a profesionales de la salud y lean a fuentes confiables. Luego, que normalicen el hablar de las emociones en familia.

"Muchas veces pensamos que somos fuertes cuando decimos: 'no pasa nada'. Y nos negamos la oportunidad de conectarnos, de decir: 'sí, estoy triste, sí me duele la pérdida'. Aquí es donde vamos a hablar y reconocer nuestras propias limitaciones, pero vamos buscar qué hacer", señala Rodríguez.

Finalmente, aconseja, no hay que imponer conductas que no se corresponden a las etapas de desarrollo de los hijos.

"Por ejemplo, esperamos que los niños no lloren, que no se quejen, que no digan cómo se sienten, que estén muy serios, que no hablen de los problemas y creemos que eso es ser muy maduros para su edad", dice.

Por el contrario, es mejor preguntarles ¿Cómo se sienten? y ¿Cómo se les puede ayudar?

Tips para adultos

No esperes que tus hijos no lloren, que no sufran o que sean resilientes siempre.

Permítele reconocer sus errores y experimentar la frustración: no trates de prevenir todos sus problemas.

Recuerda que no puedes controlar todo lo que hacen.

Enséñales a adaptarse a los cambios.

Fomenta la compasión y no hagas juicios; no le digas que sólo los débiles lloran.

Dales la confianza de que hay actividades que pueden lograr por sí mismos, como su tarea escolar.

Integra estos hábitos: meditación, ejercicio, actividades recreativas, una alimentación balanceada y buena higiene del sueño.

Focos rojos

Si observas esto en los niños, pide ayuda psicológica o psiquiátrica...

Cuando disminuye su capacidad de memorizar y de concentración.

Tiene errores de juicios. Un ejemplo: le pega a un perro y no cree que eso sea malo.

Pierde o se disminuye su ánimo para salir con amigos o ir a la escuela. Se aísla.

Cambia de humor de forma constante y se vuelve muy irritable.

Modifica de forma drástica sus hábitos de alimentación y el tiempo que duerme.