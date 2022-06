Con este sencillo truco de Whatsapp puedes saber cuanto tiempo te dejaron en visto

CIUDAD DE MÉXICO.- Si en algún momento necesitas saber por cuanto tiempo te han dejado en visto en Whatsapp, este sencillo truco pueda ayudarte a responder esta pregunta.

Con esto podrás saber si la persona no ha tenido tiempo responder o simplemente te está ignoramndo y lo mejor es que para este truco no se requiere utilizar una aplicación o programa de terceros que puedan poner en riesgo tu privacidad.

¿Cómo saber cuánto tiempo te dejaron en visto en WhatsApp?

Lo primero que debes hacer es ingresar a WhatsApp.

Posteriormente dirígete a la conversación donde te dejaron "en visto".

Luego pulsa el mensaje que enviaste y no sabes si lo leyeron.

Allí te aparecerá la pestaña de "Info".

Púlsala y se te abrirán varias pestañas.

Mensaje entregado

Se aparece "Entregado" significa que tu mensaje fue justamente eso, entregado al destinatario, sin embargo, este no lo ha visto.

Reproducido quiere decir que el usuario reprodujo el mensaje de voz que le enviaste.

Leído o visto aparece cuando tu contacto abrió el chat y vio tu mensaje. En este caso además, podrás saber la hora en que vio la conversación.

Si no puedes ver los detalles

Si después de seguir estos pasos, todavía no puedes verificar las confirmaciones de lectura, es probable que tu contacto haya desactivado dicha función, no cuente con internet, o ya no te tenga dentro de su lista de contactos.

En caso de que este sea el motivo, no existe manera de que puedas visualizar los detalles, debido a que son configuraciones de privacidad personalizadas.