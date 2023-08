Con conciencia ambiental

Es la historia de Marte Cázares y Adrián López, quienes coincidieron en el propósito de desarrollar una alternativa al cuero animal y a la "piel" sintética, y bajo esa premisa fundaron Desserto.

"Ambos estábamos trabajando con sintéticos y cuero animal en diferentes cosas, en autos, moda, tapicería, y fue que decidimos crear una solución para esta industria porque nos dimos cuenta que había mucho desperdicio, mucho uso de agua, uso de químicos, y más que eso, mucha crueldad animal", recordó Cázares.

Antes de llegar a su producto final, realizaron las primeras pruebas con otro tipo de plantas, como "aloe vera" y agave, pero querían una materia prima que no fuera un problema en el futuro, sino una solución, por lo que finalmente eligieron el nopal.

"Llegamos al nopal porque en ámbitos sostenibles esta planta es de las más fregonas en todo el mundo, no utiliza ningún insumo para su crecimiento, por ejemplo, no utiliza ni una gota de agua para crecer, ningún químico, fertilizante, herbicida, pesticida en lo absoluto, no necesita nada", detalló.

Desserto es una marca que ha hecho colaboraciones con firmas como Karl Lagerfeld, H&M, Adidas, Givenchy, Fossil, Mercedes Benz, entre otras.

A la hora de emprender, la necesidad de financiamiento fue uno de los retos que enfrentaron.

"No teníamos ni un peso. Adrián y yo nos enfocamos en desarrollar y abrir la empresa con nuestro propios ahorros que teníamos trabajando ya durante cuatro años, y esos ahorros nos duraron como seis meses nomás, de abrir, hacer pruebas, comprar materias primas", recordó.

Optaron por recibir apoyo económico de familiares y amigos para la inversión inicial, y con ello avanzaron hasta el lanzamiento de su producto en 2019.

Al no ver a México como un mercado ideal para su producto por ser un lugar casado con la piel animal y sintética, decidieron viajar a Milán, Italia, el mercado más avanzado en moda y sustentabilidad.

"Unas semanas antes del nacimiento hicimos la primera corrida de Desserto, se podría decir que con éxito, que la sacamos únicamente en cuatro colores: verde nopal, rojo tuna, arena y el negro, y esa fue una colección inspirada en el desierto mexicano", comentó.

Cuando lo lanzaron, el 40 por ciento del material era fibra de nopal. Actualmente cuentan con variedades de hasta 90 por ciento de contenido de plantas, con mejor resistencia, y con un stock de 25 a 30 materiales que abarcan aplicaciones desde moda, automotriz, aviación y para yates.

"Revisamos, conocemos y hacemos la construcción desde cero en contenidos orgánicos, desempeño, lo que queremos hacer es una mezcla entre calidad y sustentabilidad, y se puede jugar con el contenido bío de los materiales", explicó.

Con el tiempo, en México ha crecido el interés por este tipo de material, y actualmente el 15 por ciento de su producción se queda. Antes era el 5 por ciento.

Actualmente Desserto cuenta con 15 colaboradores en el área de administración y ventas, 200 más en el área de producción, y desde 2021 se asociaron con Michael Kors, que ha sido un apoyo para su expansión.

Además tienen plantas productoras en México, Italia y tienen la expectativa de abrir una tercera en Asia.

También lanzaron Desserto Agave, extrayendo las fibras para realizar un upcycling y hacer nuevos materiales.

Así lo dijo

"(Te sugiero como emprendedor) no vender tu empresa antes de que nazca. Cuando pides un apoyo a un inversionista y te piden más del 50 por ciento de tu empresa, no lo hagan".

Su receta

1. Aguerrido. Para emprender debes ser una persona a la que no le de miedo perder. Más bien que le motive.

2. Arriesgado. Emprender es dejar de vivir la vida que llevas y arriesgar por algo que no sabes si va a suceder o no.

3. Acompañado. Cuando hay un socio se motivan juntos. Ese apoyo emocional ayuda mucho en hacer realidad la empresa.