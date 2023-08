Cómo ver tu historial de reproducciones en TikTok

TikTok es una red social que te permite ver videos cortos y divertidos de todo tipo de temas. Su plataforma está diseñada para que puedas ver un video tras otro con solo deslizar la pantalla hacia arriba. Así, puedes descubrir contenido nuevo y personalizado para ti en las secciones ‘Para ti’ o ‘Siguiendo’. Pero, ¿qué pasa si por error deslizas hacia abajo y pierdes el video que te gustaba?

No te preocupes, TikTok tiene un historial de reproducción, donde podrás encontrar los últimos videos que has visto en los últimos siete días, o incluso más.

No importa si no les diste Me Gusta o si no los viste completos, aquí podrás volver a verlos y disfrutarlos. Además, también puedes borrar o desactivar tu historial si quieres proteger tu privacidad.

¿Cómo acceder al historial de videos vistos en TikTok?

Para acceder a tu Historial de videos vistos, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

1.- Abre TikTok y ve a tu perfil, tocando el ícono en la esquina inferior derecha.

2.- Toca el menú de las tres líneas en la esquina superior derecha y selecciona “Ajustes y privacidad”.

3.- Desliza hasta la sección “Contenido y actividad” y busca la opción “Historial de videos vistos”.

Ahí podrás ver todos los videos que has visto recientemente y volver a reproducirlos. También podrás borrarlos individualmente o todos a la vez, tocando el ícono de Configuración en la esquina superior derecha. Si quieres desactivar tu historial, puedes hacerlo desde ahí mismo, desmarcando la opción “Guardar historial de videos vistos”.

Otra forma de recuperar los videos que te gustaron es en la sección Me Gusta de tu perfil. Ahí podrás ver todos los TikTok a los que les diste like, pero no todos los que viste. Para activar o desactivar esta función, ve a “Ajustes y privacidad”, luego a “Privacidad” y cambia el interruptor de “Quién puede ver los videos que me gustan”.

Con estos trucos, podrás disfrutar al máximo de TikTok y no perderte ningún video que te interese. Recuerda que también puedes seguir a tus creadores favoritos, comentar, compartir y crear tus propios videos con las herramientas que ofrece la app.