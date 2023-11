¿Cómo saber si un usuario está en línea en Instagram?

Entre las múltiples funciones y trucos que ofrece Instagram se encuentra la posibilidad de saber quién está en línea en la red social, pero solo a través de los mensajes directos de la aplicación en dispositivos iOS y Android. Sin embargo, está característica es exclusiva para los usuarios de iPhone y Android.

Con esta función es posible ver quién se encuentra en línea (y cuándo ha sido su última conexión) al abrir un chat de conversación. Esto quiere decir que no podrás visualizar el estado de conexión de otros usuarios de la red social con los que no hayas hablado anteriormente.

Pasos para ver quién está en linea

Para ver quién está en línea en Instagram, solo tienes que seguir estos pasos:

1. Entra en la pestaña de mensajes directos de Instagram.

2. Una vez dentro podrás ver a todas las personas con quienes has iniciado un chat.

3. Puedes descubrir que se encuentran en línea gracias a un punto verde en la foto de perfil. Si no ver el punto significa que no se encuentra en línea en la red social o que ha desactivado el estado de conexión.

¿Cómo desactivar mi estado de conexión en Instagram?

Pero, si no quieres que los demás usuarios sepan si estás conectado puedes desactivar el “en línea” y la hora de la última conexión en la red social. Ten en cuenta que si desactivas el estado, no podrás ver la hora de la última conexión ni la disponibilidad de los demás usuarios de Instagram.

Así se muestran los estados de conexión en Instagram

Para desactivar la visibilidad del estado de conexión en un dispositivo Android, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Entra en la red social en tu dispositivo de preferencia e inicia sesión en Instagram.

2. Accede a tu perfil, pulsando en tu foto de perfil en la esquina inferior de la pantalla.

3. Dirígete al apartado de configuración y accede a “Privacidad” y entra en

“Estado de actividad”. Si la barra aparece de color gris esto significa que tu estado de conexión no es visible para los demás usuarios, y tampoco podrás conocer el estado de conexión de los usuarios con los que hayas iniciado una conversación en Instagram. Si se encuentra azul, esto quiere decir que tu estado está visible para los demás usuarios.

En el caso de querer desactivar la visibilidad del estado de conexión en un dispositivo iOS, solo tienes que:

1. Inicia sesión y entrar en tu perfil de Instagram

2. Pulsa el ícono de configuración y accede al apartado “Editar Perfil”

3. Este te llevará al menú donde puedes activar o desactivar la opción de visibilidad de tu última conexión.

4. No puedo ver el estado de conexión de mis contactos en Instagram

Si has iniciado un chat con otro usuario de la red social, pero no puedes ver su estado de conexión ni la última hora de conexión, esto se puede deber a que ha deshabilitado la función de visibilidad. También puedes revisar que tienes instalada la última versión de la aplicación.