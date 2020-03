¿Cómo evitar que el home office dañe la columna y los ojos?

CIUDAD DE MÉXICO.- El trabajo en casa o el "home office" puede implicar largas jornadas frente a dispositivos móviles y computadoras, así como muchas horas sentado en posiciones poco saludables, por lo que especialistas recomiendan cuidados oftalmológicos para prevenir ojos secos y una higiene de columna para evitar problemas en la espalda y en las cervicales.

La Dra. Valeria Sánchez Huerta, oftalmóloga especializada y directora médica de APEC Hospital de la Ceguera, explica que el uso de pantallas electrónicas, por el tipo de luz que emiten, está generando un tipo de ojo seco, por lo que recomienda usar lágrimas artificiales.

Se pueden utilizar, pero con mucho cuidado porque el envase puede ser un factor de riesgo, hay que lavarse muy bien las manos antes de aplicarlo y tenerlo en un lugar seguro para que no sea la vía de contaminación. La recomendación es tratar de leer en papel, si no es posible entonces cada hora de uso de pantallas se debe alejar por lo menos un minuto para no generar ojo seco y utilizar las gotas", dice.