Cómo convertir un celular antiguo en un amplificador wifi

La pandemia ha llevado a muchas personas a trabajar desde casa, lo que ha puesto de manifiesto la importancia de tener una buena conexión a internet en el hogar. Sin embargo, existen varias razones por las cuales la conexión a internet puede fallar, incluyendo problemas técnicos, robo de wifi y problemas relacionados con la ubicación o calidad del router.

A veces, incluso después de muchos intentos y cambios, la señal del hogar sigue siendo pobre.

Para resolver este problema, una opción efectiva es amplificar la señal mediante la instalación de repetidores. Estos dispositivos "copian" la señal wifi del router y la expanden desde su ubicación.

Alternativamente, un móvil antiguo con Android también puede servir para reforzar la señal en el hogar.

Cómo convertir tu móvil en un repetidor de wifi

Cuando compartimos Internet desde nuestro móvil, normalmente lo hacemos a través de los datos móviles. Sin embargo, para crear una zona wifi y usar nuestro móvil como repetidor, es necesario tener activada la opción de compartir Internet a través de la red wifi. Esta opción se puede activar desde los ajustes del teléfono, en la sección de "Compartir Internet".

Si nuestro teléfono no tiene esta opción, podemos utilizar una aplicación de terceros. Una de las más populares es "NetShare", debido a su amplia compatibilidad con diversos dispositivos.



Con apps de terceros

Después de instalar la aplicación, asegúrate de que tu móvil tenga conexión a Internet y abre la aplicación. Pulsa en "Start Wifi Hotspot" para empezar a usar tu móvil como repetidor de wifi.

También puedes acceder a ciertos ajustes y cambiar la contraseña de la red y otras opciones a través de "Configuración".

Para conectar otros dispositivos al móvil antiguo que ahora funciona como repetidor, debes revisar el nombre de la red, ingresar la contraseña (o la que viene por defecto si no la has cambiado) y configurar manualmente el "Proxy" de la conexión en el nuevo dispositivo. Esto último puede ser necesario si el dispositivo no es Android, de lo contrario puedes intentar activar el "Proxy Address".

Si aun así no puedes conectarte, te recomendamos en NIUS que pruebes otras soluciones.