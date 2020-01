Comando armado incendia viviendas y vehículos en Chihuahua

CHIHUAHUA.- La madrugada de este viernes, habitantes de la comunidad de Las Pomas, en el municipio de Madera, denunciaron el ataque de civiles armados que incendiaron viviendas y vehículos, por lo que esta mañana se desplegó un operativo con más de 100 efectivos estatales y federales.



Fuentes extraoficiales informaron que el comando de civiles armados incendió más de 20 vehículos y viviendas, no obstante, el Fiscal General del Estado, César Peniche, descartó personas fallecidas o privadas de la libertad.



El funcionario confirmó que hubo varias casas quemadas y destacó que no hay reporte de víctimas, lo cual significa, dijo, que no hubo una confrontación entre grupos armados, sino que se trató de una agresión directa.

De igual manera, señaló que, por lo que se desconoce cuál de los grupos es responsable del hecho.Por su parte, la Comisión Estatal de Seguridad informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegó un operativo conjunto por aire y tierra en la localidad de Las Pomas y sus alrededores, sin que hasta el momento se reporten detenciones por el hecho."De inmediato se brindó atención a los habitantes de la región, asimismo, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se mantendrá la presencia de las fuerzas estatales y federales", informó la dependencia estatal.