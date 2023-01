Colectiva ‘Fénix Libertas’ explica resguardo dado a María Ángela; nos dio otro nombre, dicen

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer que María Ángela, de 16 años, no fue privada de la libertad, sino que desapareció por voluntad propia, ha salido más información sobre las horas en las que se desconocía su paradero.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, María Ángela fue acogida por una colectiva y posteriormente acudió a la casa de una de ellas en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Ante esto, la fundadora de la Colectiva ‘Fénix Libertas’ declaró que María Ángela se acercó a ellas a pedirles resguardo al lugar donde se reúnen el pasado jueves 19 de enero entre las 6 y 7 de la tarde.

María Ángela fue reportada como desaparecida por sus familiares ese mismo día cuando horas antes se encontraba esperando a su madre en el paradero Indios Verdes.

El día jueves, la niña se acercó a la colectiva, pero dándonos otro nombre. María Teresa Gutiérrez nos pide resguardo. Hablé con mis compañeras de los protocolos que ya tenemos marcados como tal y se comunicaron con la Secretaría de Mujeres para pedir su resguardo, pasaron las horas y no llegó la Secretaría de Mujeres y los policías tampoco”, dijo la fundadora de la colectiva.

María Ángela proporcionó el nombre de su madre

De acuerdo con Nmás, las integrantes de la colectiva solicitaron a María Ángela los datos de sus familiares para buscarlos, por lo que la menor les proporcionó el nombre de su madre, María Juana Gutiérrez.

Por la noche, entre las 9:30 y 10:00 horas, al ver que personal de la Secretaría de la Mujer de la CDMX no llegaba, y las integrantes de la colectiva se retirarían, María Ángela les solicitó resguardo, así que una de ellas le brindó asilo en su casa en Nezahualcóyotl.

“No llega nadie de la Secretaría por ella y le pide resguardo a una de mis compañeras”, comentó.

Alerta de búsqueda

La fundadora de la colectiva contó que la menor permaneció con ellas desde el viernes 20 de enero hasta parte del sábado 21, sin embargo, el viernes cuando se retiraban, la mujer que le dio asilo en su casa recibió la alerta de búsqueda a través del fotovolante.

“El fotovolante no se parecía, completamente no se parecía”, dijo la fundadora.

Al día siguiente, tanto María Ángela como la compañera de la colectiva volvieron al punto de reunión donde la menor las encontró.

Ambas mujeres se dieron cuenta de que se trataba de la niña del fotovolante y que no se llamaba María Teresa. No obstante, cerca del mediodía, María Ángela se retiró, según contó la colectiva y entonces ya no pudieron localizarla.