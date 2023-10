"Colapsó el techo, pero las autoridades nunca llegaron", sobreviviente del huracán "Otis" menciona que nadie dio aviso ante el siniestro

MÉXICO .- Los estragos de “Otis” continúan en recuento, lo más lamentable del paso del huracán por la ciudad costera de Acapulco, fue la pérdida de (conocidas hasta día de hoy) 39 vidas humanas y cientos de heridos, después de eso están las perdidas materiales, el implacable avance del agua por las calles de la ciudad arrasaron con viviendas, coches, locales, edificios y zonas públicas, sin embargo, hay acciones que se pudieron tomar en cuenta previo a la llegada del siniestro a las costas guerrerenses.

Luis Jassiel Vital Aguilar fue una de las personas que vivió en carne propia los catastróficos eventos ocasionados por "Otis", después del desastre, Jassiel cuenta para una entrevista con El Financiero Blooming, que acudió a un evento minero de corte internacional en el Hotel Princess horas antes de la llegada del huracán a la ciudad, sin embargo, no existió un aviso previo ante esto por parte de Protección Civil, o de alguna otra autoridad gubernamental.

Testigos y sobrevivientes del incidente mencionan que la emergencia pudo haberse evitado con previo aviso, dando así tiempo para evacuar las zonas en riesgo de la ciudad, aún así, muchos pobladores de Acapulco se enteraron del fenómeno natural apenas cuando este estaba ocurriendo.

Por otra parte, periodistas como Carlos Loret De Mola hacen mención de que el aviso ante este peligro era responsabilidad de AMLO y su administración, y que aún así, el tema no fue mencionado en las conferencias matutinas del presidente.

Posteriormente, el mandatario dio respuesta a las críticas en su contra, y dio descripción de los procesos que su administración está realizando para colaborar con el gobierno acapulqueño.

Por qué no estoy yo, dicen los adversarios, politiqueros? No estoy porque creo que ayuda más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos. Hechos, no palabras", aseveró en un video compartido en redes sociales.