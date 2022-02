Cofepris alerta sobre suplementos alimenticios que incumplen regulación sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) compartió en su cuenta de twitter una alerta sobre la comercialización de supuestos suplementos alimenticios, sin embargo estos no cumplen con la regramentación sanitaria.

La isntitución compartió que los protuctos "Diablo Testo", "Diablo Burn 24/7", "Diablo Carne", "Diablo Amino", "Diablo Kong" y "Diablo Power", tiene ingredientes prohibidos y se adjudican falsamentes prpiedades terapéuticas que no han sido comprobadas.

Por ello, alertó sobre estos productos engaño, antes conocidos como "productos milagro", los cuales prometen aliviar padecimientos, quitar dolores, curar enfermedades, mejorar la apariencia física y/o adelgazar sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia y causando riesgos a la salud.

Los productos engaño marca 'Diablo' prometen falsamente potenciar la vida sexual; generar y promover el incremento constante de testosterona; reparar fibras musculares desgastadas; quemar grasa; e incrementar la oxigenación en los cuerpos de sus consumidores. Son distribuidos por la empresa Vilicomsa, S.A. de C.V., en presentación polvo, tabletas y cápsulas", dijo.

Productos no autorizados

La dependencia informó que no ha autorizado ninguno de los productos mencionados como suplementos alimenticios ni como medicamentos, lo que significa que no se cuenta con información crítica de la seguridad, calidad o eficacia de los ingredientes contenidos, por lo que recomendó no consumir ninguno de los productos citados ni cualquier otro que infrinja la normatividad sanitaria vigente por representar un riesgo para la salud.

Explicó que su venta se ha detectado en páginas web de suplementos para deportistas y en redes sociales, por lo que se recuerda que, al no cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente, no deben ser comercializados, distribuidos ni publicitados por ningún medio o empresa.

Para finalizar, dijo que los establecimientos que incumplan la normatividad les serán aplicadas las sanciones administrativas que resulten procedentes en caso de continuar la venta de estos productos.