Citibank despide a una trabajadora tras comentario antisemita

CIUDAD DE MÉXICO.- Una empleada fue despedida luego de que publicara un comentario "repugnante", en Instagram en contra de los judíos.

"No es de extrañar por qué Hitler quería deshacerse de todos ellos", escribió Nozima Husainova junto a un emoji de cara sonriente en su historia de Instagram, al poco tiempo de que se diera a conocer, la joven eliminó su cuenta en varias redes sociales.

Un portavoz de Citi calificó los comentarios de Husainova de "repugnantes" y dijo que el discurso de odio no sería tolerado en su banco.

Despedimos a la persona que hizo el repugnante comentario antisemita en las redes sociales. Condenamos el antisemitismo, todo discurso de odio y no lo toleramos en nuestro banco", dijo un portavoz al tabolide Daily Mail y al medio The New York Post.