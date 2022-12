Ciro Gómez Leyva acusa que AMLO "lo agredió" tras mañanera en la que se habló de su atentado

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Ciro Gómez Leyva acusó en su programa que el presidente Andrés Manuel López Obrador "lo agredió" en su conferencia mañanera al hablar del atentado que denunció la noche del pasado jueves 15 de diciembre.

Fiel a su estilo, no ha perdido la oportunidad para agredirme, no se pudo contener", manifestó Gómez Leyva respondiendo a AMLO en video.

López Obrador manifestó que se no se debe descartar ninguna hipótesis en el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, salvo la de que el gobierno federal tenga que ver con estos hechos, pues afirmó que su gobierno no es represor y “nosotros no silenciamos a nadie”.

"Fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. ¿Qué necesidad había de hacerlo hoy?", cuestionó @CiroGomezL a AMLO. #PorLaMañana pic.twitter.com/anFkljUisr — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 19, 2022

Ciro Gómez Leyva acusa que AMLO "lo agredió"

Gómez Leyva dijo que el mandatario "empezó las agresiones en mi contra, vocero del conservadurismo" y lo señaló de presuntamente "tratar de perfilar una hipótesis, una conjetura, una expeculación sobre el ataque del jueves en la noche".

Aunque Ciro denunció lo sucedido por medio de redes sociales en una publicación en la que anexó fotos de su vehículo blindado con marcas de disparos, asegura que nunca relacionó a AMLO o su gobierno con el atentado.