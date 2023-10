Cineasta mexicano habla sobre la peculiar inspiración que tomó para su nueva película

El renombrado director de cine mexicano Michel Franco presentó su última obra, "Memory", en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) el pasado sábado. La película, protagonizada por Peter Sarsgaard, explora la dolorosa experiencia de la demencia y el miedo personal del director a perder la memoria.

En declaraciones a EFE en la alfombra roja previa a la proyección de la película, Michel Franco reveló que su propia aprehensión sobre la pérdida de memoria lo inspiró a crear esta emotiva obra cinematográfica. La trama se centra en el personaje de Saul, interpretado por Peter Sarsgaard, quien padece demencia, y plantea cuestionamientos profundos sobre la identidad y la continuidad de la persona cuando la memoria se desvanece.

Yo creo que lo que me inspiró a escribir sobre la demencia que sufre Saul es mi miedo a perder la memoria", confesó Franco, destacando cómo su temor personal al olvido impulsó la creación de esta película que aborda de manera sensible la devastadora enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

También te puede interesar: Michel Franco busca León de Oro en Festival Internacional de Cine de Venecia

El largometraje no solo aborda los desafíos médicos y emocionales de la demencia, sino que también plantea preguntas existenciales sobre si una persona que experimenta la pérdida de memoria sigue siendo la misma persona y si puede reconocerse a sí misma.

Michel Franco, conocido por su estilo cinematográfico único y su capacidad para abordar temas complejos, sigue explorando la psicología humana en su última obra. "Memory" ha despertado la atención en el Festival Internacional de Cine de Morelia y se espera que continúe siendo un tema de conversación en la comunidad cinematográfica y más allá, a medida que el público se sumerja en esta profunda reflexión sobre la memoria y la identidad.

El film es un drama que sucede en Nueva York, donde una trabajadora social y madre soltera (Jessica Chastain) que busca superar su alcoholismo y se enfoca en apoyar a su hija, con quien es muy protectora por varios sucesos de su niñez y adolescencia.

Su vida cambia cuando conoce a Saul, quien inicialmente la persigue hasta su casa, aunque después no lo recuerda, e inician juntos un viaje de introspección.

Franco decidió hacer protagonista de esta cinta a un hombre adulto con demencia, un tipo de persona al que la sociedad no suele voltear a ver y suele ocupar un lugar marginal, por su inclinación, dijo, a poner el foco en personas que tienden a no ser visibles.

Me interesa más la gente rota que no brilla en sociedad, no soporto a esa gente de perfección y adultez”, explicó.