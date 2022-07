Cierran prostíbulo con extranjeras “de todo el mundo” en Metepec; la Fiscalía estatal nunca atendió las denuncias pero el Ayuntamiento logró el cierre

METEPEC.- Cierran prostíbulos con extranjeras en Metepec.

Los prostíbulos cerrados por autoridades municipales se localizaban en fraccionamientos privados y diversas colonias de la ciudad, informó el alcalde Fernando Flores ante la Cumbre Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, en Washington, trasmitida en sus redes sociales.

Porque no tenían extintores y el ruido de su música era elevado, luego de que la Fiscalía mexiquense ignoró denuncias, este ayuntamiento logró cerrar prostíbulos”, anunció el funcionario.

Junto al senador Miguel Ángel Mancera, quien también asistió a la cumbre Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, el alcalde de Metepec, indicó que cuando llegó al Gobierno encontró giros negros, que operaban en casas en fraccionamientos de primer nivel, donde el cliente era recibido por una "madam" o "madrota" o "padrotes".

Volamos con un dron la casa que tenía alberca, sauna, jacuzzis, con un jardín grande, cuyo propietario era un empresario cuyo principal negocio no era la construcción, era la explotación, la trata", relató el presidente municipal en el foro internacional.

En esa casa había mujeres colombianas, venezolanas y mexicanas y prácticamente de todas las nacionalidades, "de verdad de todas las nacionalidades", reiteró.

Entrabas a esa casa y por un "pin" tenías derecho a todo lo imaginable. Denuncié, identificamos al propietario y era un empresario de esos intocables, fuimos a la Fiscalía del Estado donde hay una unidad de trata , pero "no nos pelaron", volvimos a ir y tampoco nos hicieron caso, pensamos que algo estaba raro ¿por qué está pasando esto en Metepec?".

Un día me desperté pensando que ese lugar tenía que cerrarse", por lo que pidió a Protección Civil que realizara una inspección a la casa. Era una casa que no tenía ni permiso para venta de bebidas alcohólicas, cuando llegó la inspección lo primero que dijeron fue "es una fiesta privada y tenían razón", ¿pero qué crees? Estamos viendo que hay mujeres extranjeras y aparte no tienen extinguidores.