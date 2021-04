Cierran aeropuerto de San Antonio, Texas por reporte de tiroteo

SAN ANTONIO, Texas.-El aeropuerto de San Antonio, en Texas, fue cerrado el jueves luego de que se reportó un tiroteo, pero las autoridades dijeron que no había una "amenaza activa para el público".

El Departamento de Policía de San Antonio dijo que el aeropuerto fue cerrado como medida de precaución el jueves por la tarde después de un "tiroteo confirmado por un oficial involucrado" en la propiedad del aeropuerto. Las autoridades no han dicho dónde ocurrió el incidente ni han descrito las circunstancias.

La policía dijo en Twitter que "no se reportaron otros heridos".

Un portavoz de la policía de San Antonio dijo a The Associated Press que se trataba de un "incidente activo y abierto" y que no había más información disponible de inmediato.

En tanto, una portavoz del FBI dijo que los agentes están ayudando a la policía de San Antonio en el aeropuerto, pero no pudieron proporcionar más detalles.