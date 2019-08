Ciclo escolar arranca sin problemas mayores: López Obrador

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que su administración no registró "problemas mayores" en el inicio del ciclo escolar 2019-2020, con 25,4 millones de estudiantes de educación básica de regreso a las aulas.



No tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo este proceso educativo tan importante y que esta a cargo, mayoritariamente, del Estado mexicano", dijo López Obrador en su conferencia de prensa de todos los días desde Palacio Nacional de la Ciudad de México.



Precisó que la educación en este país se otorga en escuelas públicas, a cargo del Gobierno, y en privadas, por particulares, y recordó que la educación es un derecho que está garantizado.



"La obligación del Estado es garantizar la educación gratuita y de calidad en todos los niveles escolares", añadió.



Este será el primer ciclo escolar de López Obrador, quien a mediados de mayo promulgó una nueva reforma educativa -que tumbaba la polémica reforma de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018)- y que busca impulsar la educación de calidad y el respeto a la labor de los docentes.



En los anteriores ciclos, bajo la administración de Peña Nieto, los maestros, particularmente de lo estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, celebraron paros y protestas por la imposición de la reforma educativa que despidió a miles de maestros por no aceptar una evaluación que consideraron punitiva.



Este nuevo ciclo educativo también comienza con otras problemáticas como el rezago en el reparto de libros y controversias como el uso de un uniforme neutro para niños y niñas en la Ciudad de México.



Este lunes unos 25,4 millones de estudiantes de educación básica en México regresan a clases y serán instruidos a lo largo del año escolar por 1,21 millones de maestros, según datos del Gobierno mexicano.



El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que el ciclo se desarrolla en 232.876 escuelas, apuntó.



Desglosó que en este ciclo habrá 284.946 alumnos de educación inicial; 4,77 millones en preescolar; 13,9 millones en primaria y 6,4 millones en secundaria.



Explicó que los estudiantes mexicanos de educación básica asisten a 198.348 escuelas públicas y a 34.528 privadas, quienes harán usos de 176 millones de libros de texto gratuitos.



Moctezuma apuntó que la entrega de esos materiales registra un avance del 96 % y los libros que no se han entregado no están dentro de los planes y programas de estudio de las primeras semanas por lo que no afecta el desempeño escolar.



Destacó que por primera vez en la historia del país los libros se pueden consultar en internet en formato digital.



El ciclo escolar 2019-2020 en México tendrá 190 días efectivos de clases. El inicio de clases ocurre este 26 de agosto y el fin de cursos será el 6 de julio de 2020, con dos periodos vacacionales.