Ciclista reclama a ambulancia en ciclovía que atendía emergencia y acaba cerrando su cuenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales son un espacio donde los usuarios pueden expresar sus quejas y descontentos sobre diferentes temas, aunque a veces no reciben la respuesta que esperan.

El ciclista @elmaugarcia compartió en Twitter un video en el que denunció que una ambulancia se detuvo en la ciclovía y criticó a la policía por no tomar medidas para liberar la vía en la Avenida Insurgentes.

Les debía este hermoso vídeo, CUATRO policías de #TransitoGCDMX no movieron un dedo para liberar la ciclovía de Insurgentes, al contrario, me ignoraron cuando me vieron. La policía no me cuida @UCS_GCDMX)”.