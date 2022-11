“Chapo Guzmán” pidió rezar por él, ¿cómo fue?

ESTADOS UNIDOS.- Joaquín Guzmán Loera, “Chapo Guzmán” pidió rezar por él, ¿cómo ocurrió?

El “Chapo Guzmán”, quien actualmente tiene 65 años, vivió el 17 de julio de 2019 uno de los momentos más duros de su vida.



Guzmán Loera de entonces 62 años de edad, tuvo un último alegato legal una vez que escuchó la resolución condenatoria, cuando el juez Brian Cogan le condenó a cadena perpetua, más 30 años de prisión.

Denunciaba que todo lo que había pasado durante aquel proceso judicial era inhumano: “Es lo más inhumano que he pasado en mi vida", dijo, mientras también envió un mensaje para aquellas personas a las que pidió que rezaran por él para que saliera con bien del proceso penal, recuerda El Heraldo de México.

En el proceso judicial que llevó a su condena de por vida, el “Chapo Guzmán” dijo que sufría de constantes torturas.

“Las condiciones de confinamiento que he vivido en los últimos 30 meses han sido una gran tortura”, expresó.

"Me duele mi garganta, mi nariz y sufro dolores de oído, de cabeza". Asimismo, el capo también protestó por las limitaciones a las que fue sometido en sus relaciones familiares durante el tiempo de confinamiento, reveló entonces la BBC:

A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha permitido que me visite. No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mental. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida", protestó.