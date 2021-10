Certificado de Vacunación: Salud reconoce fallas en la expedición; ¿qué planea hacer para solucionarlo?

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud reconoció que “grandes cantidades” de personas han tenido problemas para obtener el Certificado de Vacunación contra Covid-19 en su plataforma.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, explicó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que uno de los problemas es que no se puede obtener el certificado completo.

El certificado no tiene errores, una vez que se obtiene. Lo que ha ocurrido en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis, principalmente”, dijo.