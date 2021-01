Celebran GOAN y PAN permiso para comprar vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.- Los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y el Partido Acción Nacional (PAN) celebraron el permiso que les otorgó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para comprar vacunas anti-Covid.

Los gobernadores: Jaime Rodríguez; Diego Sinhue Rodríguez, Martín Orozco y Carlos Mendoza Davis, así como el dirigente del PAN, Marko Cortés externaron su sentir en sus redes sociales por este tema.

En la cuenta de Twitter de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), se externó que actuarán de inmediato y se reunirán con empresas para conseguir las vacunas.

Ante la tragedia humanitaria que implica el repunte la pandemia, urge corregir el Plan Nacional de Vacunación.



Se debe recurrir a los estados y al sector privado.



Llevamos 285,189 contagios y 20,367 fallecimientos solo en enero.



¡Es tiempo de actuar ya!



1/2 ���� — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) January 22, 2021

Por su parte Marko Cortés, aplaudió que López Obrador haya aceptado permitir a particulares y gobiernos de los estados comprar la vacuna contra el coronavirus.

¡Más vale tarde que nunca! Por el bien de la gente, esperamos que a estas alturas estados y municipios logren contratos de vacunas para entrega inmediata. Los gobiernos de Acción Nacional actuarán enseguida para proteger la salud de las familias mexicanas, escribió.

El Presidente durante la conferencia matutina de este viernes, anunció que por la tarde se emitirá un comunicado para dar luz verde a la compra de vacunas contra el Covid-19 por parte de estados y empresas.

La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Conferencia matutina. https://t.co/sopswCROpK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2021

Los requisitos para llevar a cabo este proceso, mencionó son: Las vacunas deben estar autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) e informarle al Gobierno el contrato de compra.

“Quieren adquirir vacunas, están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, esto es un asunto muy serio y hay que definir las reglas, no habrá retrasos en las autorizaciones, también para que no anden engañando al decir que van a comprar vacunas y no hay nada en los hechos, que es pura demagogia”, puntualizó.