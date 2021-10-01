Caso Ayotzinapa: Estas son las conversaciones difundidas por el gobierno de AMLO
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) dio a conocer esta tarde la información.
CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) dio a conocer esta tarde información relevante que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el caso Ayotzinapa.
Se trata de una documento de dos páginas sobre “las comunicaciones realizadas el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, entre Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores Vázquez y una persona denominada Gilberto ‘Gil’, así como Alejandro Palacios ‘Cholo’ y otro más denominado Ramón”, precisa.
En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que se debía dar a concoer información sobre el caso.
Aquí la información sobre las conversaciones:
PÁRRAFO A.
CONVERSACIÓN DE INTERÉS (MENSAJES DE TEXTO) ENTRE FRANCISCO SALGADO VALLADARES , 2/o. COMANDANT E DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE IGUALA, GRO. Y GENTE DE CONFIANZA DE FELIPE FLORES VÁZQUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IGUALA, GRO. CON GILBERTO “N" (A) "GIL", JEFE REGIONAL “LOS GUERREROS UNIDOS” EN IGUALA, HUITZUCO, TEPECUACUILCO, COCULA, ZACACOYUCA, BUENAVISTA, TAXCO, TELOLOAPAN, APAXTLA DE CASTREJÓN Y CUETZALAN DEL PROGRESO , GRO.
IGNACIO: SEGUN SON AYOZINAPOS PERO ANDA ENCAPUCHADOS Y ARMADOS.
IGNACIO: YA TENEMOS VARIOS DETENIDOS.
GIL: PASEME UNOS POR EL CAMINO A PUEBLO VIEJO YO LOS RECIBO.
GIL: VERGA SUELTELOS TENGO UNAS CAMAS PARA ATERRIZRLOSPASEME LOS DETENIDOS.
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IGNACIO: OK YA LOS SUELTO.
IGNACIO: OK SON 21 PERSONAS E EL AUTOBUS Q VA A SALIR.
IGNACIO: YA LO SUELTO PONGANSE PILAS LOS DE LAS CAMAS.
IGNACIO: YA SE ESTANS OTANDO LOS DEL AUTOBIUSPAQ LOS REVIENTEN USTEDES. JÜNACIO : VIEJO TENGO 17 EN LA CUEVA.
GIL: SI ENTREGAME TODOS LOS DETENIDOS.
IGNACIO: MANDA GENTE SUFICIENTE ALA BRECHA DE LOBOS VAN 17 DETENIDOS . IGNACIO: Y AQUI TENEMOS A 17 TODAVIA.
IGNACIO: EN LA CUEVA.
IGNACIO: ESTOS TAMBIEN LOS QUIERES Y DECIMOS Q NO ISIMOS DETENCIONES. IGNACIO: DILE AL GORDO K LOS PAREN VIENEN MAS AUTOBUSES .
IGNACIO: NO TENGO NINGUN DETENIDO TODOS LOS PAQUETES SE ENTREGARON VIEJO.
GIL: OK DÍGALES QUE NO AGARRO NADA.
IGNACIO: Sí ASI MERO LE DIJE AI. SECRE,Q NO SE ISO NINGUNA DETENCIÓN.
4 OCT. 2014. PÁRRAFO B.
CONVERSACIÓN DE INTERÉS (MENSAJES DE TEXTO) ENTRE ALEJANDRO PALACIOS (A) “CHOLO PALACIOS" Y RAMON “N" POSIBLE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO, GRO.
CHOLO: NDAAKABAN DE ENKONTRAR UNA FOSA CLANDESTINA EN PUEBLO VIEJOO.
RAMON: ALGUN 28 ABRIO LA BOCA
CHOLO: KEBUENO VIEJO YA SUPISTE YA LEENKONTRARON A GIL TODAS SUS FOSAS VIEJOO
RAMON: SI ESO ESTOY VIENDO
RAMON: PERO NO CREES QUE HAY ALGUN ARREGLO
RAMON: Y AYER TE COMENTE QUE LE PEDIANLINEA A GIL
RAMON: QUERIAN QUE LES SOLTARAN A UNQUE SEA 10 COMO ESTUBIERAN PARA CALMAR UN POCO
RAMON: EL ENCAR GADO QUE LLEGO DE LA MINISTERIAL
RAMON: MAÑANA TE LLEVO UN HUESPED
RAMON: GIL
RAMON: PADONDE TU ESTAS
CHOLO: ANOCHE YEGE ALAS 4DELAMANANA DE AHUELIKAN A TETELIYA
CHOLO: DONDE LO TIENESS
RAMON: EN UNA CUEVA
RAMON: PERO SI HAY UNA CUEVA POR AQUI
RAMON: PUES ESTAN REVENTANDO TODAS LAS CAZUELAS
RAMON: SE PONCHO FEO LA PONPI
CHOLO: EL OSO NO CONTESTA
RAMON: YA NO A DE ANDAR POR AQUÍ. YA AN DE ESTAR EN EL DEFECTUOSO
CHOLO: IRA LA KASAKE REVENTARON ERADE GIL AYI DE DONDE SE YEVARON LAS ARMS Y LA KAMIONETA
RAMON: SE LLEVARON SOLO A LA POMPI
CHOLO: KON EL TENIAN VIEJO PARA SABER TODO EL PEDO ESKETAMBIEN ESTA AYI ESA NOCHE DEL CHILANGO Y VIO TODOS LOSKEESTABAMOS.
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