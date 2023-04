Carta a China enviada a petición de legisladores de EU, revela AMLO

MÉXICO.- El miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la carta que envió a Xi Jinping, presidente de China, pidiéndole apoyo en la lucha contra el tráfico de fentanilo, fue redactada a solicitud de legisladores de Estados Unidos pertenecientes a ambos partidos: el republicano y el demócrata.

En una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el presidente descartó enviar una nota diplomática al gobierno de Joe Biden por el presunto espionaje que, según afirmó, el Pentágono está llevando a cabo en su gobierno.



Cuando vinieron los legisladores del Partido Republicano y el Partido Demócrata, y me pidieron que yo solicitara a China que nos informara sobre la importación de fentanilo, lo hice, lo hice. Nada más que el gobierno chino sostiene que ellos no tienen nada que ver y que es un problema de Estados Unidos, porque pues no se llevan bien, pero nosotros vamos a seguir.