Carlos Loret de Mola dice que fuente le dijo que Pemex fue hackeado

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Loret de Mola indicó que el sistema de Petróleos Mexicanos (Pemex) está hackeado.

El sistema de @Pemex está hackeado desde el fin de semana, me informan fuentes. Muchos empleados no tienen acceso a la red, correos, etc. Aparentemente ha afectado la distribución de combustible. Hay versiones de que el gobierno no pagó el antivirus por la austeridad. En serio”, dijo el periodista.