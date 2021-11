Capturan a sujeto que compró a niña de 10 años por una botella de mezcal

OAXACA.- Arturo Peimbert, Fiscal General de Oaxaca dio a conocer que se detuvo al hombre que compro a una Irma Ríos por una botella de mezcal en 1991 cuando ella tenía apenas 10 años.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, para Milenio, Irma Ríos narró como fue vendida hace 30 años por una botella de Mezcal en Oaxaca.

Le dio una botella de mezcal a mi papá y fue cuando me entere que por esa botella de mezcal me había dado mi papá con él, que fue mas o menos una botella de litro, yo no me quería ir por que yo tenía 10 años" mencionó Irma con lagrimas en sus ojos.

El reportaje detalla que en febrero de 1991, el papá de Irma la obligó a irse con un hombre, que le doblabla la edad, con Ignacio Rodríguez Cabrera, resultado de las constantes violaciones tuvo un total de 3 hijos.

Irma relata cómo era el blanco de maltratos por parte de Ignacio Rodríguez, pues le molestaba que siendo una niña ella se pusiera a jugar con su muñeca, por lo que en una ocasión procedió a tomar la muñeca y toda la rapita que le había hecho y las tiró al comal de su mamá.

llegaba, me pegaba, me tiraba a la cama, me violaba una y otra vez, así fue pasando el tiempo, a veces me agarraba con una resortera, me daba cadenazos, se iba a trabajar y me dejaba encerrada” aseguró .