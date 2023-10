Captan en video el momento en que un asaltante roba las pertenecientes y abusa de una joven en San Luis Potosí

San Luis Potosí.- Una joven vivió el peor momento de su vida al convertirse en la víctima de un asaltante quien además de quitarle sus pertenencias abusó sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 5 de octubre cuando circulaba en la calle Buganvillas de la colonia Jacarandas de la ciudad capitalina.

El hecho fue denunciado en redes sociales a través de un video que registró una cámara de seguridad. En la grabación se observa cómo la chica fue interceptada por el asaltante quien con un llevaba cubierta la cabeza impidiendo que se pudiera visualizar su rostro. El sujeto acorraló a la joven quien llevaba audífonos e inmediatamente procedió a despojarla de sus pertenencias: su celular, audífonos y dinero.

“Unos sujetos en moto me vieron y uno de ellos se baja a quitarme mis cosas: mi celular, audífonos y dinero”, relató la víctima.

Al descarado no le fue suficiente y me empezó a decir 'que me le antojaba', empezó a decirme 'bésame o te mato' y me hizo estarlo besando, posteriormente me dijo que quería quitarme mi licra y 'meterme una cog***' si no accedía me iba a matar”.



Además, el asaltante la forzó a tocarle sus partes íntimas y trató de hacer que le practicara sexo oral, según la denuncia de la joven.

“Pueden ver en el video cómo me lleva agarrada hacia un árbol que esta frente a las cámaras y me hizo masturbarlo, me pidió que le hiciera incluso sexo oral a lo cual no accedí y volvía a amenazarme de muerte, y vio pasar más gente y fue como me dejó ir (sic)”

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una pesquisa con el objetivo de identificar a la persona responsable, empleando agentes del Ministerio Público que actualmente están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

��

En #SanLuisPotosí una cámara de videovigilancia captó el momento del asalto y abuso sexual en contra de María quien se dirigía a una cita médica y fue interceptada por este mal viviente quien le robo dinero, pertenencias y la obligo a besarlo, masturbarlo y le introdujo los… pic.twitter.com/ET0wQPPkHO— Leslie Berenice Gutiérrez Díaz (@BereniceDiazG) October 6, 2023

Con información de El Universal.

Tal vez te interese: Detienen a presunto asaltante de pastelería; se encuentra bajo investigación en al menos 22 casos