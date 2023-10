Captan a mexicanos cantando "Cielito Lindo" mientras esperan ser repatriados

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de mexicanos fue captado cantando el "Cielito Lindo" en el aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, mientras estaban en espera de ser repatriados en un avión de las Fuerzas Armadas de México , esto en medio del conflicto armado. protagonizado entre las fuerzas armadas israelíes y Hamás.

Con alegría entonaron la pieza compuesta por el músico Quirino Mendoza y Cortés, que es clave para unir a los mexicanos en momentos difíciles o de celebración y se ha coreado en eventos deportivos, principalmente de futbol, como símbolo de unión.

El avión que traerá de vuelta a las familias mexicanas salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para aterrizar en la zona de conflicto donde estalló la guerra entre Israel y el grupo paramilitar de Hamás.

Mexicanos corean "Cielito Lindo" en aeropuerto Tel Aviv

En el video se puede escuchar a un grupo de mexicanos corear una estrofa de la canción Cielito Lindo: "porque cantando se alegran cielito lindo los corazones… ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca, ay, ay, ay, ay, canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones".

