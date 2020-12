Captan a jauría devorando a otro perro en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.-Vecinos de Ciudad Satélite captaron en video el momento en que un grupo de perros devora a otro can en la Zona Azul, por lo que piden la intervención urgente de autoridades de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México y del centro de control canino de Naucalpan.

"Desde hace más de un año, hemos reportado a esta jauría que ataca mascotas y nadie nos ha hecho caso, incluso hay 'protectores de animales' que eventualmente les dan de comer e impiden que se los lleven a algún antirrábico", señalaron vecinos.

La tarde del 10 de diciembre en un jardín aledaño a la Zona Azul de Ciudad Satélite, un grupo de perros se comía a un perrito muerto de color blanco, hecho que fue captado en vídeo, tras lo cual el grupo de canes se fue a otro jardín con su víctima en el hocico.

"No es posible, se están comiendo un perro muerto, aquí", junto al banco de la Zona Azul, "cómo es posible que permitamos esto, no lo está acariciando, no, se lo está comiendo", afirmó el vecino de Satélite quien señaló que este es un hecho insalubre.

Es urgente que intervenga Propaem o autoridades del centro de control canino de Naucalpan, a quienes "hemos reportado muchas veces esta jauría y no hacen nada", porque suelen atacar a las mascotas de las familias y hay temor de que puedan lastimar a algún niño, afirmaron colonos de circuito Novelistas y Poetas.

"Habíamos encontrado mascotas muertas, como gatos semi destazados, pero no teníamos pruebas como ésta", reiteraron habitantes.

Incluso vecinos y sociedades protectoras de animales se han negado a llevárselos "porque son perros adultos y no tienen espacio, pero realmente son un peligro", afirmaron colonos de la zona poniente de Ciudad Satélite.