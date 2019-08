Captan a Meade saliendo de Palacio Nacional en medio de investigación de Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana fue captado el ex secretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), saliendo de Palacio Nacional, lugar donde despacha el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Captan a José Antonio Meade saliendo de Palacio Nacional.

Iba acompañado de José Antonio González Anaya, exsecretario de Hacienda, extitular de Pemex y concuño de Carlos Salinas. ��

Quien también fuera secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores iba acompañado de José Antonio González Anaya, quien lo sucedió en la SHCP, además fue ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien es concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1989-1994).

Este hehco ocurre en medio de que Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol, fuera recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la "Estafa Maestra".

Cabe recordar que el 27 de agosto de 2015 Robles Berlanga entregó a José Antonio Meade Kuribreña la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social y aseguró que dejaba una institución sólida, sustentada en una mejora continua de sus políticas públicas, eficaz y transparente.

Quiero decirte que te hacemos entrega de una institución sólida, sustentada con una mejora continua de sus políticas públicas, eficaz y transparente", comentaba con una sonrisa la ex funcionaria federal.

Al tomar la palabra en las instalaciones de la Sedesol, Meade agradeció a Robles Berlanga su labor, "pasión y compromiso" al frente de Desarrollo Social, así como la oportunidad de dar seguimiento a su trabajo.

"La Estafa Maestra" es una investigación periodística que en septiembre de 2017 reveló un escándaloso desvío de recursos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En dicha investigación, publicada por Animal político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucraba al menos a 11 dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos e incluso a ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en el desvío de milones de pesos.

El modus operandi empleado en esta estafa consistió en la asignación de contratos de forma irregular para la realización de servicios. Once dependencias del Gobierno Federal recurrieron a ocho Universidades públicas para hacer contrataciones por supuestos servicios, mismos que la ASF comprobó, por medio de auditorías, que no se cumplieron.

Las instituciones educativas subcontrataron 186 empresas de las cuales 128 eran ilegales o "fantasma". Estas empresas carecían de infraestructura y capital para cumplir con algún tipo de servicio.

El descubrimiento de este caso tuvo su origen en el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal en 2013 y 2014.

La ASF, órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, aportó datos sobre un sistema conformado por 128 empresas fantasmapor medio de las que el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Peña nieto,desvió más de 3 mil millones de pesos.

Por medio de 73 convenios (subcontrataciones) 11 dependencias entregaron más de 7 mil millones de pesos. Las 128 empresas fantasma, identificadas en la investigación periodística, recibieron más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos de los cuales se desconoce en qué fueron empleados o dónde fueron a parar.

Y la noche de este lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex titular de la Sedesol en el sexenio pasado, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Piden indagar a Meade y Peña Nieto

La posible colusión del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de Sedesol, José Antonio Meade, en los presuntos desvíos millonarios de la dependencia debe ser investigada, sugirió el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

Previo a vincular a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público, supuestamente cometido durante su administración en Sedesol y en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el juez consideró que si Enrique Peña Nieto fue informado por la ex funcionaria de los desvíos en ambas dependencias, debe ser investigado.

“Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó está encubriendo al ex presidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no”, señaló el juez.

Esto, debido a que la FGR afirmó que Robles sabía de las irregularidades cometidas en la contratación directa de entes públicos pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al ex presidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de la ex titular de Sedesol afirmó que sí notificó a Peña Nieto de estas conductas que forman parte de los pliegos de observaciones que la ASF emitió a la dependencia.

“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, citaron los abogados a Robles.

El juez observó que la defensa de Robles no exhibió ningún documento que acredite su dicho y que, de haberle hecho de su conocimiento por escrito de los desvíos y no presentar ese o esos oficios ante la FGR, entonces Robles estaba encubriendo a Enrique Peña Nieto.

Si existen acudir por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó está encubriendo al ex presidente por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no en este caso”, dijo el juez.

Los abogados de Robles también intentaron acreditar la inocencia de su cliente al afirmar que en la acta de entrega recepción de la Sedesol a José Antonio Meade, le informó de las observaciones de la ASF que estaban pendientes de solventar para que su administración lo hiciera.