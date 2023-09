Candidata demócrata de Virginia envuelta en polémica tras filtración de videos "para adultos" junto a su esposo en plataforma de internet

VIRGINIA, Estados Unidos.- Susanna Gibson, candidata demócrata para la Cámara de Representantes del Distrito 57 de Virginia, se encuentra en el centro de la controversia después de que se hicieran públicos videos de ella participando en actividades de contenido para adultos junto a su esposo en la plataforma Chaturbate. Estos incidentes han generado inquietud en su campaña electoral mientras lucha por mantenerse en la contienda.

Gibson, de 40 años, madre de dos hijos y enfermera practicante, aspiraba a representar al Distrito 57 en Richmond. Sin embargo, su incursión en Chaturbate ha atraído una atención no deseada. Las revelaciones se basan en capturas de pantalla de contenido archivado, examinado por The New York Post, que muestran a Gibson involucrada en más de una docena de transmisiones en vivo junto a su esposo. Estos videos se hicieron públicos poco después de que anunciara su candidatura, según informó The Washington Post.

Lo que ha generado mayor controversia es la solicitud constante de "fichas" a su audiencia virtual a cambio de realizar ciertos actos en presentaciones "privadas". Gibson defendió sus acciones, argumentando que estaba "recaudando dinero para una buena causa". Además, insinuó en otros videos que ella y su esposo habían explorado una relación "ética no monógama", aunque su esposo aparentemente no compartía esta preferencia.

Cuestionamientos

Estas acciones han planteado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas de Chaturbate, que prohíbe explícitamente la solicitud o exigencia de actos específicos para recibir propinas.

Gibson respondió a las acusaciones denunciando la divulgación de los videos como "una invasión ilegal de mi privacidad diseñada para humillarme a mí y a mi familia". Afirmó que no se dejará intimidar ni silenciar por sus oponentes políticos y sus aliados republicanos, quienes, según ella, están dispuestos a utilizar tácticas extremas para silenciar a las mujeres cuando expresan sus opiniones.

El abogado de Gibson, Daniel P. Watkins, ha sugerido que los videos archivados podrían violar la ley de pornovenganza de Virginia, que prohíbe la circulación "maliciosa" de imágenes sexuales o de desnudez con la "intención de coaccionar, acosar o intimidar". Watkins también citó un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Virginia que respalda esta interpretación.

A pesar del escándalo, ha recaudado más fondos que su oponente

Gibson se enfrentará al republicano David Owen en las elecciones locales del 7 de noviembre. Los demócratas buscan recuperar su mayoría en la Cámara de Delegados de Virginia, actualmente controlada por los republicanos con una estrecha diferencia de tres delegados, 49 a 46. Mientras tanto, los demócratas lideran el Senado estatal por 22 a 18.

A pesar del escándalo, Gibson ha recaudado más fondos que su oponente, con 376 mil 895 dólares durante su campaña, en comparación con los 339 mil 621 dólares recaudados por Owen, según el sitio web de financiación de campañas Virginia Public Access Project. Sin embargo, su saldo en efectivo disponible es de solo 77 mil 435 dólares, después de una reñida competencia en las primarias demócratas en junio.

Por su parte, Owen ha conservado 166 mil 179 de sus fondos después de no enfrentar oposición en las primarias. La incógnita que persiste es si el escándalo afectará el apoyo electoral de Gibson y su capacidad para mantenerse en la carrera en medio de la creciente presión y controversia.

