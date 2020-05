Cancillería solicita a FGR informe sobre "Rápido y Furioso", operativo de Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República un informe sobre las indagatorias que ha realizado -desde que era la PGR- sobre el fallido operativo “Rápido y Furioso” y saber sí el gobierno del expresidente Felipe Calderón estaba al tanto del ingreso ilegal de armas a México.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que hoy a las 12:00 horas la Secretaría de Relaciones Exteriores va a informar sobre la nota diplomática que solicitó se enviará al Gobierno de Estados Unidos de sobre "Rápido y Furioso".

“Hay dos cosas, primero lo que mencionó el ex presidente Calderón de que él no estaba al tanto del operativo, y que cuando se supo porque fue un escándalo porque perdieron la vida tanto mexicanos como extranjeros, él dice que a partir del escándalo se actuó y se le pidió información al gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de México no participó con el gobierno de Estados Unidos, por eso pedimos información de manera directa”.

El presidente López Obrador recordó que el viernes pasado se dio a conocer un informe desclasificado del gobierno de Estados Unidos, de que el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, sí sabía del operativo por las comunicaciones que mantenía con el entonces Procurador de Estados Unidos.

“Eso es lo que aparece en la información desclasificada. Primero saber sobre la veracidad del informe y sí es oficial, saber después sí Medina Mora le informó al ex presidente Calderón o no sobre el asunto, eso se está pidiendo”.

El presidente de México dijo que se trata de un asunto grave, tanto por la pérdida de vidas humanas como por la violación flagrante a nuestra soberanía.

“Nuca más un gobierno extranjero puede intervenir y violar nuestro territorio y violar nuestra soberanía. De acuerdo a nuestra constitución no pueden entrar personas armas… es muy grave esa intromisión”.