Calderón asegura que "AMLO lo persigue" ante Adela Micha; la tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Felipe Calderón Hinojosa, uno de los ex presidentes que podrían ser enjuiciados, consideró en una reciente entrevista con Adela Micha que es "perseguido político" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Esta entrevista volvió tendencia a Adela Micha y las redes la cuestionaron señalando que no hubo "preguntas incómodas". Además, escasos días antes, en los micrófonos de su programa Gael García Bernal expresó su descontento con AMLO y su gestión gubernamental.

Además de las críticas de usuarios de Internet resaltó la de Olga Wornat periodista y escritora argentina autora del libro Felipe, el oscuro, quien señaló:

"Les confieso que me indignó ver la entrevista de Adela Micha a Felipe Calderón. Parecía una conversación de amigos. Adela, ¿dónde estaba en aquel sexenio? ¿Ni una pregunta incómoda? ¿Miles de mexicanos fueron asesinados y todo se resuelve entre risas?”.

Ahora el ex panista se dijo preocupado de las expresiones de López Obrador sobre su sexenio, que comprendió los años de 2006 a 2012.

Se está preocupando por cosas que no son importantes", expresó Felipe Calderón.

"Le agradezco que me tenga presente... me preocupa tener un presidente con tantas obsesiones y fijaciones. No es sano", añadió el esposo de Margarita Zavala.

También en Me lo dijo Adela, espacio de El Heraldo de México, Calderón Hinojosa contó que María, su hija mayor, vive a sus 23 años en Dallas y trabaja en una empresa que vela por los derechos de los artistas estatales.

Mientras que Luis Felipe estudió leyes al igual que él. Recientemente terminó su carrera y trabaja en un despacho de abogados, en el cual dijo que "no le pagan mucho", pero como padre se dijo orgulloso de que "esté buscando crecer en la vida".

Finalmente habló sobre Juan Pablo, el menor de los Calderón Zavala, que actualmente cursa la preparatoria y desea estudiar música. De esta forma dijo que con sus tres hijos ya tiene de todo: "una artista, un abogado y un músico".