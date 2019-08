CNDH calló con caso ABC y ahora respalda estancias infantiles, dice AMLO

TABASCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la CNDH está en su derecho de llevar a instancias internacionales la negativa de su gobierno de no aceptar una recomendación para no cancelar el programa de estancias infantiles, pero aclaró que él no será "irresponsable" como el organismo defensor de los derechos humanos.



"¿Cómo se atreve la Comisión de Derechos Humanos a estar respaldado estas cosas?, se callaron con lo de ABC y ahora resulta que quieren acusarnos ante instancias internacionales. Que lo hagan, yo tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos ni voy a ser corresponsable de un hecho que no deseamos, pero si ellos son irresponsables nosotros no".



Durante su conferencia de prensa mañanera, en la 30 zona militar de esta ciudad, el mandatario lamentó la actuación de la CNDH y reiteró que no aceitará la recomendación.



Reiteró que respeta las recomendaciones del organismo, "pero no puedo aceptar lo absurdo".



"Nadie está obligado a lo imposible, ¿cómo voy a avalar eso? Debería de darle vergüenza, además es una demanda de un partido conservador y la Comisión ayudándole".