CDMX: Policías de Naucalpan someten a tiktoker dedicado a exponer actos de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡El policía me robó, me quitó mi cartera y me quitó mi celular!”, gritó Rubén mientras estaba tirado en el piso sometido por policías de Naucalpan frente al centro comercial La Cúspide, luego de que presuntamente documentaba el trabajo de guardias locales. Abuso policial que documentó una automovilista.

Rubén estaba documentando “un retén ilegal”, lo que habría molestado a los policías de la patrulla TM-3456 “quienes lo sacaron de su automóvil, lo golpearon, le robaron el celular y la cartera”, denunciaron vecinos en redes sociales.

Por estos hechos autoridades del ayuntamiento de Naucalpan informaron que el detenido es “un activista político” quien “fue presentado ante el Ministerio Público como probable responsable de lesionar a un oficial de la corporación y al resistirse al arresto sufrió escoriaciones que tardan en sanar menos de 15 días, por lo que se investiga si corresponden al uso legítimo de la fuerza o sí hubo abuso policíaco”.

Investigan denuncias hechas tras detención del tiktoker

El titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, Pablo Francisco Rosas Olmos, indicó que “por instrucciones de la presidenta municipal Angélica Moya Marín se investigan todas las denuncias presentadas de manera personal y a través de las redes sociales, como parte de las acciones para combatir la corrupción y las malas prácticas de los policías”.

Por ello, al detectarse un video que circula en redes sociales donde se afirma que un ciudadano fue agredido por policías municipales, el caso se turnó a la Comisión de Honor y Justicia, instancia competente para investigar el actuar de los elementos, y se solicitó al titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, Eynar de los Cobos Carmona, que personal de esa institución determine si hubo violación a los derechos humanos del detenido, identificado como Rubén ‘N’.

Tiktoker fue llevado al MP, reconocen autoridades

Autoridades de Naucalpan reconocieron que Rubén fue trasladado al Ministerio Público y “la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinará la situación jurídica del detenido, quien de acuerdo con el médico legista adscrito al Instituto de Servicios Periciales, no presentaba fracturas y las lesiones que tenía eran escoriaciones “que no ponen en peligro su vida” y tardan en sanar menos de 15 días””.

El MP “adscrito al Centro de Justicia de Naucalpan abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones, cometido en contra de un elemento de la policía municipal, pero al ser heridas leves, desde la noche del martes Rubén ‘N’ fue dejado en libertad, con sus pertenencias, pero aún continúa bajo investigación para determinar si tuvo responsabilidad en los hechos que se le imputan”.

El joven expone actos de corrupción en TikTok

El joven agredido es un famoso tiktoker conocido como RuABOGADO, quien se dedica a exponer actos de corrupción ejercidos por policías tanto del Estado de México como de la CDMX. Asimismo, el creado de contenido asegura en sus videos que su misión es defender a la ciudadanía de las extorsiones de los uniformados.

Actualmente, el activista digital cuenta con más de 887 mil seguidores en su cuenta de dicha red social con tiktoks que tienen más de 4 millones de reproducciones que son aplaudidos por miles de cibernautas por la forma en que enfrenta a los policías.