CDMX: Morena presenta iniciativa para reconocer género no binario en actas de nacimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva iniciativa fue presentada por el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Temístocles Villanueva, la cual busca la modificación del Código Civil de la Ciudad de México para que se reconozca en las actas de nacimiento de la entidad el género no binario.

Esta propuesta establece que los mayores de 12 años, cuya autopercepción no encaje en las categorías de masculino o femenino, podrán realizar el cambio de su género no binario en una nueva acta de nacimiento.

En su exposición de motivos, el legislador refiere que el reconocimiento de las identidades no binarias, en el contexto internacional, no solo es un derecho sino una realidad que paulatinamente se ha estado integrando a las normativas respectivas de cada país, en consonancia con la progresividad que caracteriza el impulso de los derechos humanos.

Precisó que el reconocimiento de las identidades no binarias es el próximo reto prometedor a fin de garantizar la integridad y correcto desarrollo de todas las personas, para que puedan identificar y expresar su género de la manera más plena posible.

Para la elaboración de esta iniciativa, se realizaron mesas de diálogo con personas no binarias y de género no normativo bajo el auspicio de la organización LGBT+ Rights Ciudad de México entre los meses de marzo y agosto de 2023.

A lo largo del último año, he tenido el infinito privilegio de conocer a personas no binarias cuyo activismo, pedagogía y afecto me han permitido sensibilizarme y comprender la necesidad de escuchar sus voces, aprender de sus realidades y traer sus necesidades al centro de la discusión política y legislativa para poder saldar la deuda que, como sociedad, tenemos con todes elles", dijo Temístocles Villanueva al presentar esta iniciativa.