CDMX: Joven buscaba trabajo para ayudar a su mamá y desaparece

CIUDAD DE MÉXICO.-La señora Otulia bloqueó la avenida Reforma, que cruzar con la avenida Hidalgo, en la Ciudad de México, a manera de protesta por la desaparición de su hijo.

Lo busco desde el 9 de enero que no llegó a casa. Fue a una entrevista de trabajo a Insurgentes Sur 216 y de ahí levanté el acta en la Fiscalía pero no me han dicho nada”, comentó a N Más, de Televisa.

José Luis Soto Sánchez, de 23 años de edad, salió de su cada en la colonia Las Peñas, en la alcaldía Iztapalapa, al rededor de las 9:20 de la mañana.

Según detallan iba a una entrevista de trabajo en Insurgentes Sur, en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El hoy desaparecido quería trabajar como almacenista para contribuir a la situación económica de su familia que son comerciantes, afirma Televisa.

“Le ofrecían 2 mil pesos a la semana, por eso es que me dijo: “Mamá voy a buscar trabajo y pues tú te quedas en el puesto””, detalló con la voz entrecortada la madre.

Luego del bloqueo de vialidades, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, llegó al lugar, y tras dialogar con la señora Otilia, ella aceptó irse a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Me dijeron (las autoridades) que fueron a revisar en la madrugada (el sitio de la desaparición) solo una vez. Y sobre las cámaras no me han dicho nada, creo que no las pueden revisar porque nada más duran 7 días”, afirmó la mujer.