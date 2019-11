CDMX: Buscan que niñas y niños puedan elegir su identidad de género en acta de nacimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 19 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, las comisiones unidas en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron que toda niña, niño o adolescente podrá decidir en su acta de nacimiento la reasignación de género, para reconocer los derechos de autonomía personal y de identidad, con la autorización de su padre o madre, sin importar que alguno no esté de acuerdo, así como de la persona que tenga la patria potestad.



Sin embargo, todavía falta que el dictamen se presente ante el pleno del Congreso local, por lo que el panista Christian von Roehrich advirtió que de aprobarse acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dado que los congresos estatales no están facultados para hacer reformas en materia civil.



Explicó que el máximo tribunal de justicia del país facultó sólo al Congreso de la Unión para determinar reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles federales.



Por espacio de una hora con 20 minutos, morenistas, petistas y hasta la pevemista Alessandra Rojo de la Vega intentaron convencer a panistas, perredistas y priistas de la importancia de que los menores decidan su identidad sexual.



“Todo ser humano, sobre todo los menores, tienen el derecho a la autodeterminación personal y al libre desarrollo de su personalidad, para ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad.



“Esta autodeterminación consiste en elegir de forma libre su proyecto de vida, reconoce las variaciones en la orientación sexual y la expresión de género”, sostuvo el morenista Temístocles Villanueva Ramos, uno de los promoventes.

Tras un intenso y acalorado debate, donde las ofensas de uno y otro grupo, en las que incluso por momentos participaron familias e integrantes de agrupaciones trans, los diputados locales aprobaron el dictamen que permite a los menores promover su acta de nacimiento de reasignación de género, para reconocer los derechos de autonomía personal y de identidad.



Temístocles Villanueva y Paula Soto, diputados de Morena y promoventes de la iniciativa, afirmaron que el objetivo es proteger las garantías constitucionales de la infancia trans; además de establecer los medios y procedimientos necesarios en el acompañamiento a personas solicitantes en el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género.



Villanueva Ramos sostuvo que “se trata de reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género de niñas, niñas, niños y adolescentes, por dos grandes razones: el Estado no debe asignar o negar la identidad de género, sólo reconocerlo, y [los menores de edad] no son objeto de protección, sino personas sujetas de derecho”, dijo.

Respetar garantías de los menores



Por su parte, el priista Guillermo Lerdo de Tejada reconoció que es un tema complejo “que hay que reflexionarlo, pues cada uno de nosotros tiene que ir a las distintas fuentes para informarse”, por lo que todavía no ha definido su voto, “ya que no tengo la claridad y mi voto en esta comisión es de abstención”, aunque abandonó el recinto antes de la votación.



Mientras que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, reconoció que la disposición constitucional de respetar las garantías de los menores está en el apartado de los derechos humanos y no en el de ciudadanía.



“Creo que no hay ninguna contradicción entre la patria potestad y el derecho del menor”, dijo. Agregó que el derecho humano se puede ejercer desde el nacimiento.



Admitió que el tema podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “donde tendrá que darse un debate muy intenso y que de entrada podemos decir que lo vamos a ganar, porque el principio es que los derechos humanos no están a condicionamiento legal alguno”.

El panista Diego Orlando Garrido argumentó que es un tema toral la patria potestad y la tutela del menor, “ésta sólo puede ejercerse de manera común; es decir, el padre y la madre, y no puede ser ejercida de manera individual”, por lo que anunció que de aprobarse ante el pleno presentará una acción de inconstitucionalidad.