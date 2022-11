Buscan a Lizeth Trinidad, desaparecida en Lagos de Moreno cuando fue a visitar a su abuelita

JALISCO.- Las autoridades de Jalisco reportaron la desaparición de Lizeth Guadalupe Trinidad, de 13 años luego de que el pasado 14 de noviembre saliera de su casa en la colonia Vistas del Valle en el municipio de Lagos de Moreno para visitar a su abuela y no regresara más a casa.

De acuerdo con Adriana, madre de la menor, fue alrededor de las 2:00 de la tarde cuando ya no supo más de ella luego de que la mandara a ver y atender a su abuelita.

La familia de la menor relató que ella siempre ha sido una niña de casa y en la mayoría de las veces en que salía era acompañada por un adulto.

Ella se quedaba aquí en casa me ayudaba en las labores de la casa si yo tenía que ir al centro a comprar algunas cosas me acompañaba, me ayudaba aquí con las labores del hogar y pues en los ratos libres veían películas, no se iba para ningún lado,” dijo su madre.

Fiscalía de Jalisco investiga desaparición

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco ya investiga la desaparición de Lizeth bajo el protocolo Alba.

“Tanto sus ex compañeritos de la escuela que van y pegan la fotografía de mi niña en los postes para localizar a las niñas que mandan sus mensajes al Facebook mío diciendo que están con nosotros, que están orando toda esa gente bonita que nos ha estado apoyando ahora fue mi hija y de verdad no deseo que a nadie le pase esto, es tan doloroso y tan importante de no poder salir y saber dónde está,” explicó Adriana.

Con información de Azteca Noticias.