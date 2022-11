Buscan a David; niño de 4 años que lleva más de dos semanas desaparecido en Guerrero

TLAPEHUALA, Guerrero.- Ya van más de dos semanas que no hay rastro de David Córdova Marcial, de cuatro años de edad, desaparecido en Tlapehuala, municipio perteneciente a la Tierra Caliente de Guerrero.

Según comentan sus padres, al mediodía del miércoles 2 de noviembre, David y su hermano de siete años, salieron de su casa en la comunidad Colonia Juárez en Tlapehuala para vender las frituras que prepara su madre como parte de su sustento económico.

En un punto del trayecto, David retrocedió, alejándose de su hermano. Desde entonces no se supo más de David, y luego de que el hermano informara lo ocurrido a su madre, pobladores y autoridades municipales emprendieron una búsqueda al interior de la comunidad de no más de 531 habitantes.

Según Briceida Piedra Cadena, Secretaria General del Ayuntamiento de Tlapehuala, citada por TV Azteca "el pueblo no es muy grande, no es una comunidad muy grande el kilómetro recorrido no es ni un kilómetro de donde viven los papás a donde es el punto de referencia a donde se perdió el niño, serán unos 200 metros, lo único que hay ahí entre la casa y donde se perdió es un arroyo y ahí es el punto donde se da que el niño se perdió y ya no se sabe nada”.

Al operativo de búsqueda se sumaron agentes de la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas, policía estatal, guardia nacional y ministeriales. Incluso se contó con el apoyo de binomios caninos y se amplió el perímetro de búsqueda a las comunidades aledañas de este municipio, sin embargo, David no aparece.

Descripción del niño

El pequeño David tiene ojos medianos, cabello lacio y corto; cejas semipobladas; nariz de base ancha; boca mediana de labios medianos y complexión delgada. Se sabe que el día de su desaparición vestía una playera color azul marino con gris y vestía un short de color verde.

Si cuenta con alguna información que ayude a localizar a David, Alerta Amber Guerrero ofrece el siguiente número de teléfono: 800 832 7692.