Bukele viajó en avión de gasera señala por actividades monopólicas

CIUDAD DE MÉXICO.- Para viajar a México para su encuentro con Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viajó en el avión de una empresa gasera mexicana señalada por el financiamiento a su campaña electoral e investigada por actividades monopólicas.

Bukele viajó en un avión Bombardier Challenger 300 matrícula XA-EZI a nombre de Tomzajet S.A., propiedad del grupo gasero mexicano Tomza (Tomás Zaragoza).

En marzo pasado, Bukele aún como presidente electo, viajó México y luego voló a Estados Unidos en el mismo avión.

"Qué rápido cayó en las "mieles del poder". No sé si este avión lo pagó Nayib con recursos propios o algún financista de campaña le ayudó con el costo del viaje. Lo que hay que destacar es que hasta ahora no veo nada diferente a lo hecho por lo que él llama los mismos de siempre", escribió en su cuenta de Twitter en marzo pasado el ex presidente Mauricio Funes.

Reportes periodísticos señalan que también el ex presidente guatemalteco Álvaro Colom durante su mandato de 2008 a 2012 viajó en varias ocasiones en el avión de Tomza, que buscaba en ese momento una autorización del gobierno de ese país para instalar una terminal de gas licuado.

Colom terminó siendo acusado y encarcelado por la comisión de los delitos de peculado y malversación de fondos.

El Ministerio de Economía de El Salvador investigó a la empresa mexicana y las autoridades de competencia acusaron a Tomza de El Salvador, de ser parte de un cártel de gaseros.

Durante 2015, Tomza El Salvador fue multada con 2.9 millones de dólares; y en 2016 con 3.8 millones de dólares.

En México, la Cofece investiga a Tomza por posibles prácticas monopólicas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y venta de gas LP.